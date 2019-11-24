Календарь событий: зверское убийство сестер Мирабаль, «динамитное» завещание Нобеля, «Черная пятница», футбольная история «Барселоны», как Вашингтон стал столицей США и первая обнаженка в «Playboy»

25 ноября

Последняя неделя осени насыщена официальными международными праздниками и памятными датами. Так, с 1999 года 25 ноября отмечается учрежденный ООН Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками. Сотрудники секретной полиции диктатора Трухильо зверски забили их палками, а тела сбросили в обрыв, где они позднее и были найдены местными жителями. В память о девушках написаны книги, стихи и песни, сняты художественные фильмы. Экспозиция вещей сестер представлена в Национальном музее истории и географии. Символ Дня – белая ленточка. Несмотря на все стремления сообщества, насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной пандемией. По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам физического и/или сексуального насилия, около 200 миллионов женщин и девочек подверглись калечащим операциям на женских половых органах (в основном в Африке и некоторых странах Ближнего Востока), в мире около 750 миллионов представительниц слабого пола вступили в брак до достижения 18-летнего возраста, женщины и девочки составляют 71% всех жертв торговли людьми, 3 из 4 из них подвергаются сексуальной эксплуатации. При этом в ряде стран последствия насилия против женщин сохраняются в течение поколений.

В 1667 году в этот день произошло землетрясение в Шемахе, нынешнем Азербайджане. Погибли 80 тысяч человек.

25 ноября 1867 года вошел в историю как День изобретения динамита. В действительности, динамит был изобретен несколько раньше. Но патент, подтверждающий авторство и права на производство этого взрывчатого вещества, был получен именно в этот день шведским химиком, инженером и изобретателем, чье имя если и не ассоциируется у большинства людей с изобретением динамита, то уж вне всяких сомнений известно по ежегодно вручаемой премии за достижения в различных областях науки, учрежденной им еще при жизни в собственном завещании. Речь идет о Нобелевской премии и человеке, благодаря которому она появилась, - Альфреде Бернхарде Нобеле.

Появлению динамита предшествовало другое открытие в области химии, сделанное итальянским ученым Асканьо Собреро, оно было связано с нитроглицерином. Само слово «динамит» греческого происхождения и переводится как «сила». Именно Нобелю удалось в результате наблюдений и экспериментов создать динамит. Но эксперименты уносили жизни людей, консулось это и семьи Нобеля. В сентябре 1864 года в мастерской Нобелей прогремел взрыв. Альфред знал об опасности нитроглицерина, не раз становился свидетелем взрывов и несчастных случаев, но еще никогда неудачные опыты не приносили ему столько боли. Одной из жертв стал его 20-летний брат Эмиль. Весть о гибели сына потрясла Эммануэля Нобеля, он пережил инсульт и навсегда остался прикован к постели. Долго горевал и Альберт, но боль утраты не сломила его, и он продолжил свои исследования. Как результат – патент на динамит. Он сразу стал применяться в горнодобывающей промышленности. Военные же не спешили с принятием динамита на вооружение. Но время взяло свое. Нобелю в последствие принадлежала компания Бофорс, которую он переориентировал от металлургии к химическому и пушечному производствам. Нобель также запатентовал 355 различных изобретений, хотя, динамит является самым известным. После прочтения преждевременного некролога, который осудил его за прибыль от продажи оружия, он завещал свое состояние на учреждение Нобелевских премий, присуждаемых за наиболее важные достижения в физике, химии, медицине, литературе и за вклад в укрепление мира. Его имя сохранилось в современных компаниях, таких как Dynamit Nobel и AkzoNobel, которые являются потомками слияний с компаниями, основанными Нобелем.

В 1918 году венгерская пацифистка и суфражистка Розике Швиммер (1877-1948) стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом. 25 ноября 1918 года она возглавила дипломатическую миссию Венгрии в Швейцарии.

В 1940 году в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День смотрения по сторонам и День лиц.

Именины у Александра, Арсакия, Афанасия, Ахии, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матфея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы и Екатерины.

26 ноября

Во вторник - Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации, имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента. Дата неслучайная - в этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации.

Еще 26 ноября - Международный день сапожника, профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением, ремонтом и шитьем обуви.

В 1394 году в этот день Сеул был признан столицей Кореи.

26 ноября 1917 года была основана Национальная хоккейная Лига. В нее вошли - Монреаль Канадиенс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс и Торонто Аренас

В 1959 году неудачей окончился старт американского космического аппарата серии «Пионер». Он упал в Атлантический океан.

В 1976 году в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка - «Microsoft».

В 2003 году состоялся последний полет сверхзвукового пассажирского авиалайнера «Конкорд».

Неофициальные праздники - День переворачивания мира и День борьбы с ожирением.

Именины у Германа, Ивана, Антонина и Никифора.

27 ноября

В среду нет официальных международных праздников, но есть значимые даты. Так, 27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.

Премии в области науки и литературы предусматривалось вручать в Швеции, а премию мира - в Норвегии. С этого завещания началась история Нобелевской премии, фонд которой составил 31 миллион крон. Кстати, на мысль об учреждении премии Нобеля подвигла случайность. В 1888 году он прочитал во французской газете опубликованный по ошибке некролог на самого себя под названием «Торговец смертью мертв». Эта статья заставила Нобеля задуматься над тем, чем он запомнится человечеству. В результате он составил такое завещание: «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству». Через год, 10 декабря 1896 года Альфред Нобель скончался в Италии от инсульта. Позднее эта дата будет объявлена Днем Нобеля. После вскрытия завещания оказалось, что почти все состояние Нобеля недоступно для его родственников, которые рассчитывали на эти деньги. Недовольство проявил даже шведский король Оскар II, который не хотел, чтобы финансы уходили из страны даже в форме премий за мировые заслуги. Возникли и объективные бюрократические сложности. Практическое претворение в жизнь завещания Нобеля оказалось делом непростым, и при определенных условиях премии могли не состояться. Но вскоре все препятствия были преодолены, и в июне 1898 года родственники Нобеля подписали соглашение об отказе от дальнейших претензий на капитал. Получили одобрение правительства Швеции и основные положения, связанные с присуждением премий. В 1900 году Устав Нобелевского фонда и правила, регламентирующие деятельность создаваемых нобелевских структур, были подписаны королем Швеции. Впервые премия присуждена в 1901 году.

В 1918 году в этот день была основана Национальная Академия Наук Украины.

Неофициальные праздники - День бражника, День слушания музыки вечернего города и День оценщика.

Именины у Григория, Анны, Дмитрия и Виктора.

28 ноября

В четверг - Всемирный день сострадания, или Всемирный день милосердия.

Инициатором его учреждения выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Главная идея Дня – пропаганда образа жизни на основе ахимсы. Ахимса – это поведение и принцип действий, при которых первое требование - непричинение вреда всему живому. Впервые День сострадания отмечался в 2012 году и был посвящен судьбам животных, потребности в сострадании к живым существам на планете и важности вегетарианства. Его празднование прошло в Мумбаи (Индия), при участии Далай-ламы XIV и активистов из разных стран. С тех пор он проводится ежегодно. В этот День сторонники принципов ахимсы и сострадания призывают мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.

В 1660 году в этот день было образовано Лондонское Королевское общество - ведущий научный центр Великобритании, выполняющий функции Национальной академии наук. История следующая: 28 ноября 1660 года в Лондоне 12 джентльменов из кружка «Любители наук», собиравшиеся вместе почти еженедельно в течение 15 лет, составили документ, в котором заявили о решении основать «Коллегию для развития физико-математического экспериментального знания» под латинским девизом «Nullius in vеrba», что значит «Не верить на слово». Эта дата и является днем создания общества. В 1662 году король Карл II подписал хартию об учреждении под своим патронатом «Лондонского Королевского общества», которое, по сути, стало Английской академией наук. Эта процветающая и поныне высшая ученая корпорация Великобритании является одной из старейших и престижных научных академий мира. Лондонское Королевское общество — самоуправляемая частная организация, формально не связанная с деятельностью правительственных научных учреждений. Общество играет важную роль в организации и развитии научных исследований в Великобритании и действует как совещательный орган при решении вопросов научной политики. В разные годы президентами Лондонского Королевского общества были сэр Кристофер Рен, Исаак Ньютон, Томас Генри Хаксли, Эрнест Резерфорд, Джозеф Листер и другие. Его членами являются многие лауреаты Нобелевской премии. Традиционно Лондонское Королевское общество направляет свою деятельность, главным образом, на исследования в области естественных наук. Но также оно занимается изучением английской системы образования и путей ее улучшения, оно создало Комитет по научным исследованиям в промышленности, а также комиссии по координации работ английских ученых и специалистов в различных областях науки. Общество активно взаимодействует с национальными Академиями наук других стран.

В 1943 году в этот день в Тегеране состоялось открытие конференции, в которой приняли участие руководители трех стран – СССР, США и Великобритании – Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Это была первая конференция «Большой Тройки» за время Второй мировой войны, цель которой было — разработать окончательную стратегию борьбы против гитлеровской Германии и ее союзников. На три дня конференции город был полностью блокирован войсками и спецслужбами. В Тегеране приостановили деятельность всех СМИ, отключили телефон, телеграф и радиосвязь. Даже семьи дипломатов были временно «эвакуированы» из зоны предстоящих переговоров. В заключение конференции 1 декабря была принята Декларация о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве, а также достигнута договоренность об открытии Второго фронта в Европе в мае 1944 года. В ответ Сталин дал обещание о готовности СССР после разгрома гитлеровской Германии вступить в войну против Японии. Тегеранская конференция укрепила сотрудничество главных держав антифашистской коалиции.

В 1964 году на Марс была запущена американская автоматическая станция «Маринер-4».

В 1974 году состоялось последнее выступление легендарного «битла» Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в «Мэдисон Сквер Гарден».

Неофициальные праздники - День пьяного ежика, День придумывания новых слов и День красной планеты.

Именины у Дмитрия, Никиты, Петра и Николая.

29 ноября

Ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения (обычно – это последняя неделя ноября) стартует знаменитая Черная пятница - день, который совсем не соответствует своему мрачному названию. Черная пятница –одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить. Именно с Черной пятницы в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж, когда можно приобрести самые разнообразные товары по очень выгодным ценам, ведь размер скидок колеблется от 30 до 90% в зависимости от групп товаров. Традиция этому безудержному шоппингу возникла в Америке еще в 19 веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи, стимулируя покупателей на покупки невероятными размерами скидок, бонусов, особенными подарками и т.д. А сам термин «Черная пятница» появился в 1966 году в Филадельфии. Существует две общепринятые версии о происхождении названия. По одной, день так называли из-за огромных пробок на дорогах, которые образовывались на следующий день после Дня благодарения. По другой, название Черная пятница произошло благодаря способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль – черными, а так как выручка в этот день была огромной, то и черный цвет в отчетности преобладал.

Так, или иначе, данная традиция грандиозных распродаж приобрела такой успех, что быстро распространилась и в других странах. Именно в этот день сотни миллионов человек по всему миру сметают с полок даже самый залежалый товар, принося продавцам месячные прибыли. Сегодня Черная пятница – популярный международный тренд. Но именно в Америке этот день ждут с особым нетерпением. Накануне, еще до полуночи, в торговых центрах и магазинах американских городов негде яблоку упасть – предусмотрительные покупатели занимают очередь заранее, а некоторые даже ночуют у входа в магазины. Ведь первых покупателей ждут серьезные скидки (от 50 до 80%). К тому же в Черную пятницу многие магазины открываются очень рано – около 5 часов утра, а некоторые крупнейшие торговые сети – даже в полночь. И хотя этот день не является официальным праздником, но многие американцы берут отгул, конечно же, за исключением сотрудников розничной торговли. А магазины и торговые сети делают все, чтобы привлечь покупателей. Казалось бы, такая «щедрая» политика должна приносить убыток представителям торговли. Однако, большой поток покупателей сполна компенсирует низкие цены, к тому же впереди Рождество, и приобретение товаров становится просто «необходимостью». Магазины за один день «убивают» трех зайцев: привлекают большой поток покупателей, обеспечивают быстрое движение товара и получают хорошую прибыль. К тому же, традиционно фирмы-производители техники и бытовых товаров приурочивают выпуск новой линейки продукции к этому периоду. Так они не только стимулируют спрос, но и делают рекламу новому товару. Еще одна важная отличительная черта Черной пятницы – товар, приобретенный в этот день, вернуть в магазин (по любой причине) считается дурным тоном. Поэтому и процент возврата покупок невелик, что также на руку продавцам. В Европе «Черная пятница» проходит по-другому. Традиция делать скидки в преддверии Рождества сохраняется, но все происходит более чинно и благородно. Во многих европейских странах честность скидок в торговых точках контролируется государством, а еще интернет-магазины не отстают от своих «реальных» коллег. И в последнее время все больше европейцев совершают покупки в эти дни, не покидая своего жилища.

Символично, что 29 ноября в мире отмечается День отказа от покупок. В погоне за скидками в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут сотни людей. Именно в этот день общественные активисты призывают максимально здраво относиться к своим покупкам и протестуют против общества потребления. Идея этого праздника-акции зародилась в Америке в 1992 году. С инициативой выступил канадский журналист эстонского происхождения Калле Ласн. По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного потребления. Наиболее известный аргумент апологетов акции заключается в том, что в странах с высоким уровнем жизни проживает только 20% населения земного шара, а используют они более 80% всех природных ресурсов Земли. Что является не только несправедливым распределением богатств нашей планеты, но и наносит чрезмерный ущерб окружающей среде. В 2001 году при поддержке сайта Adbusters эта акция приобрела всемирный масштаб. Условия участия в этой акции просты - в течение 24 часов нужно отказаться от любых приобретений. Кроме того, активисты проводят акции под девизом «Ради мира на Земле ничего не покупай!».

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом. Другое, более распространенное, название Международного дня солидарности с палестинским народом - День солидарности.

В 1899 году в этот день был основан футбольный клуб Барселона. Это сделала группа швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. 22 октября 1899 года он дал объявление в местную газету, в котором приглашал всех желающих принять участие в создании футбольного клуба. На объявление отозвалось 11 человек, которые 29 ноября собрались на учредительное собрание, итогом которого и стало создание нового футбольного клуба. Стартовала команда довольно успешно, но уже в начале 20 века ее постиг ряд неудач – после победы в чемпионате Каталонии 1905 года клуб три года не выигрывал никаких трофеев, и его финансовое положение резко ухудшилось. Тогда президентом клуба в 1908 году стал один из основателей и его бывший форвард Жоан Гампер, впоследствии он пять раз переизбирался на этот пост и руководил клубом до 1925 года. За это время команда выиграла более десяти чемпионатов Каталонии, шесть Кубков Испании и четыре Кубка Пиренеев. Еще одним из главных достижений Гампера стало обретение собственного стадиона. Он же начал кампанию по увеличению количества членов клуба, и к 1922 году их число превысило 10 тысяч, пригласил в клуб форварда Паулино Алькантара, который за 13 лет игры в команде забил 357 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. С тех пор в «Барселоне» играло немало мастеров футбола с мировым именем, которые вывели клуб в лидеры мирового футбола. В 2009 году «Барселона» установила уникальное достижение, став единственным футбольным клубом в мире, который в течение года выиграл все возможные крупные турниры: три национальных – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании и три международных – Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. А в 2015-м «Барселона» во второй раз сделала «золотой хет-трик» (чемпионат Испании, Кубок Испании, Лига чемпионов УЕФА), став таким образом единственным клубом в истории европейского футбола оформившим «требл» дважды. Сегодня «Барселона» – один из величайших мировых клубов, обладающий фантастическим набором титулов и трофеев – в своей истории он выиграл все европейские Кубки, 25 раз становился чемпионом Испании, 30 раз обладателем национального Кубка Испании, 13 раз – Суперкубка Испании. Также он обладатель множества других кубков и многократный победитель Лиги Чемпионов. «Барселона» заняла 4 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 5 место - по версии журнала «Kicker». Официальными цветами клуба являются сине-гранатовые. Гербом «Барселоны» изначально был герб города, но в 1910 году был создан собственный герб, вариант которого и используется до сих пор. Стоит также отметить, что помимо футбольной клуб имеет четыре профессиональные команды по другим видам спорта - футзалу, баскетболу, роликовому хоккею и гандболу, а еще поддерживает множество любительских команд по женскому футболу, баскетболу, регби, бейсболу, фигурному катанию, велогонкам, волейболу и прочим видам спорта. Вообще, «Барселона» для Каталонии – не просто команда, это религия. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда и фраза – «El Barca es mes que un club» («Барса» – это больше, чем просто клуб).

В 1945 году в этот день была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета.

В 2009 году в этот день в Швейцарии состоялся референдум, итогом которого стал запрет на строительство минаретов.

В 2016 году в авиакатастрофе, унесшей более 70 жизней, погибла большая часть бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе».

Неофициальные праздники - День любителя острых ощущений и День мостов.

Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана и Василия.

30 ноября

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации. Целью Дня, который также известен как День компьютерной безопасности, является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации. 1988 год год не случайно стал родоначальником праздника, именно в этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя - Морриса. Вот тогда специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. Хотя прототип первого компьютерного вируса появился уже в 1983 году. С тех пор в этот день по инициативе Ассоциации компьютерного оборудования проводятся международные конференции по защите информации.

Еще 30 ноября - День памяти всех жертв применения химического оружия, он отмечается с 2006 года. Но дата была иной. Но в 2015 году на своей 20-й сессии Конференция государств - участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении постановила, что День памяти всех жертв применения химического оружия будет отмечаться ежегодно 30 ноября, или в первый день начала ее очередной сессии. Впервые химическое оружие было применено в годы Первой мировой войны (1914-1918) сначала Германией, а затем и другими странами-участницами противостояния. В дальнейшем химическое оружие использовалось Италией против Эфиопии, Японией против Китая, США против Кореи и Вьетнама, в ходе ирано-иракского конфликта. И в 1993 году в Париже полномочными представителями 130 государств мира была подписана Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, которая вступила в силу в 1997 году. Третья Конференция государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия, состоявшаяся 8–19 апреля 2013 года в Гааге (Нидерланды), приняла на основе консенсуса политическую декларацию, подтверждающую «безоговорочную приверженность» государств-участников глобальному запрету химического оружия. 98% запасов химического оружия в мире находится в руках государств – членов Конвенции. При этом ряд государств не присоединились к ней, у них нет никаких обязательств перед международным сообществом.

30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Девизом этого праздника стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам.

В Украине 30 ноября - День радиотехнических войск. Отмечается, согласно указу президента Украины, с 2010 года. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

В 1872 году в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу - Шотландия - Англия (0:0).

В 1900 году в Германии было запатентовано изобретение автомобильного переднего привода.

В 1954 году американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога - это первый задокументированный случай ранения человека внеземным объектом.

В 1979 году был выпущен альбом The Wall - последний альбом легендарной британской группы Pink Floyd в классическом составе.

В 1982 году был выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки – «Thriller» Майкла Джексона.

Неофициальные праздники - Праздник неглиже, Всемирный день слонов и Международный день «Города за жизнь».

Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана и Геннадия.

1 декабря

В 1991 году 1 декабря состоялся Всеукраинский референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, назначенный постановлением Верховного Совета Украинской ССР от 11 октября 1991 года. Он прошел в один день с первыми выборами президента Украины.

В первое воскресенье декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1988 году. 5 июня 1981 года Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь - СПИД (Синдром приобретенного иммунодефицита). Это тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. Впервые День борьбы со СПИДом отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Понимая все возрастающие сложности, связанные с пандемией ВИЧ/СПИДа, ООН создала в 1996 году союз шести всемирных организаций. Совместная программа Объединенных Наций по проблемам ВИЧ/СПИДа (UNAIDS) объединяет в качестве спонсоров этого совместного проекта Детский фонд ООН, Программу ООН по развитию, Фонд ООН по вопросам народонаселения, Организацию ООН по вопросам образования, науке и культуре (ЮНЕСКО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк. ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: на сегодняшний день он унес более 32 млн человеческих жизней. На конец 2018 года в мире насчитывалось примерно 37,9 млн человек с ВИЧ-инфекцией, а 1,7 млн человек приобрели ВИЧ-инфекцию в 2018 году. В 2018 году в Украине, по данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, было зарегистрировано более 6 тысяч новых случая ВИЧ-инфекции (из них 783 ребенка до 14 лет). Всего c 1987 года в Украине официально зарегистрировано 321 382 новых случая ВИЧ-инфекции, за это время от СПИДа умерло 46 024 человека. Наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией регионы – Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Киевская, Николаевская области, а также Киев.

1 декабря в Украине - День работников прокуратуры. Он был установлен 2 ноября 2000 года согласно указу президента Леонида Кучмы, которым предписывалось отмечать его 1 декабря ежегодно. Среди работников силовых ведомств в обиходе иное название праздника - День прокуратуры. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 1 декабря 1800 года Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки. После Американской революции многие штаты и города стали претендовать на то, чтобы столица США была на их территории. В результате пришлось искать компромиссные пути. 16 июля 1790 года Конгресс США постановил заложить город площадью 26 квадратных километров на реке Потомак. Место для строительства выбрал первый президент Джордж Вашингтон. Территорию новой столицы назвали округом Колумбия в честь Христофора Колумба, а сам город – Вашингтоном в честь первого президента США. Разработкой плана нового города занялся военный инженер и участник войны за независимость Пьер Ланфан. Город должен был представлять собой прямоугольную сетку улиц, которая дополнялась бы диагональными проспектами. После того как в Вашингтон из Филадельфии были переведены Конгресс и основные правительственные учреждения, 1 декабря 1800 года город приобрел статус столицы. С тех пор он часто перестраивался. Архитектура современного Вашингтона вобрала в себя все стили, направления и эпохи. В Вашингтоне расположены резиденция президента США – Белый дом, здания Конгресса, Верховного Суда и других федеральных учреждений, а также представительства крупнейших корпораций, банков, адвокатских контор, штаб-квартир разных организаций. Здесь находится Национальная академия наук, Ботанический сад, Смитсоновский институт, пять университетов, более сотни музеев.

В 1800 году в Лейпциге было основано музыкальное издательство Хофмайстера и Кюнеля, ныне одно из старейших музыкальных издательств мира Edition Peters.

В 1887 году вышел в свет роман «Этюд в багровых тонах», первая книга о Шерлоке Холмсе.

В 1903 году на экраны вышел первый вестерн - «Большое ограбление поезда».

В 1913 году состоялась установка первой линии конвейерной сборки на заводе компании «Форд Мотор Компани».

В 1945 году была основана Международная демократическая федерация женщин. Это произошло на Международном женском конгрессе, который проходил в Париже в сложное время – сразу после окончания Второй мировой войны. Председателем новой организации стала Эжени Коттон. Для популяризации своей деятельности и задач МДФЖ по сей день издает ежеквартальный журнал «Женщины мира», различные информационные бюллетени и публикации по вопросам женского движения, которые выходят на нескольких языках. Высший орган организации – Конгресс, созываемый раз в 4 года. В период между конгрессами руководство осуществляется Советом, в который входят представители всех национальных организаций МДФЖ. Между сессиями Совета работой организации руководит Бюро, созываемое не реже двух раз в год, которое обеспечивает выполнение решений Конгресса и Совета. Рабочий орган МДФЖ – Секретариат, штаб-квартира которого находится в Берлине (с 1951 года, а до этого – в Париже).

1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала «Playboy». Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и его основатель Хью Хефнер поначалу сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Однако его опасения не оправдались - за неделю разошлись три четверти тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров! Причина успеха понятна. Дело в том, что журнал Хефнера кардинально отличался от тогдашних мужских изданий, освещавших в основном спортивные события, туризм, яхты, да пикники на пленэре. «Почему вечно на пленэре? – негодовал Хефнер. – А нам нравятся наши квартиры. Нам нравится смешивать коктейли, готовить изысканные закуски, элегантно одеваться, приглашать к себе женщин и, под тихую музыку с подходящим настроением, беседовать с ними о Пикассо, о Ницше, о джазе, о сексе...». Хэфнер придумал раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки. Первый номер «Playboy» украсил снимок обнаженной Мэрилин Монро из эротического календаря за 1949 год. В разные годы для журнала позировали Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие известные женщины. Хефнер хотел, чтобы его журнал пропагандировал изысканный стиль жизни. В 1956 году в «Playboy» начали печатать рассказы Владимира Набокова и Джеймса Болдуина. На его страницах стали появляться интервью с мировыми знаменитостями. Для многих звезд шоу-бизнеса и кино «Плейбой» стал стартовой площадкой. С годами «Playboy» превратился в огромную корпорацию, которая помимо издания журнала, занялась организацией курортов и ресторанов, где посетителей обслуживали облаченные в элегантные купальники «девушки-зайчики» с пушистыми ушками и хвостиками. Сегодня «Playboy» - один из самых известных в мире брэндов.

В 1959 году был заключен Договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование ее территорию в каких бы то ни было военных целях. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года после его ратификации 12 государствами – первоначальными участниками, чьи ученые проводили активные исследования на территории Антарктики и вокруг нее. В целях содействия выполнению задач Договора и для обеспечения соблюдения его положений ответственными представителями могут проводиться инспекции в любое время и в любом районе Антарктики, включая все научные станции, установки, оборудование, морские и воздушные суда в пунктах разгрузки и погрузки. Согласно Договору, в Антарктике определено несколько категорий охраняемых районов: Особо охраняемые районы (ООР), Участки особого научного интереса (УОНИ), Исторические места и памятники (ИМП), Районы ограниченного доступа (РОД) и Районы планирования многопрофильного использования (РПМИ). Некоторые районы, отнесенные к одной категории, частично совпадают или включают районы другой категории. Что касается живых ресурсов, то государства жестко регламентируют их промысел. Любая деятельность в Антарктике, даже туризм, а тем более судоходство, рыболовство, прокладка кабелей и трубопроводов, прежде чем она будет разрешена, должна на международном уровне пройти процедуру предварительной оценки ее воздействия на окружающую среду Антарктики.

В 2006 году в ЮАР вступил в силу закон об однополых браках, это произошло впервые на африканском континенте.

В 2009 году в Евросоюзе вступил в силу Лиссабонский договор.

Неофициальные праздники - День белой козы, Международный день невролога, День без искусства.

Именины у Платона, Романа и Николая.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная