В Киеве правопорядок в День достоинства и свободы обеспечивают 1300 нацгвардейцев
В Киеве для обеспечения общественного порядка по случаю Дня достоинства и свободы привлечено около 1300 военнослужащих Национальной гвардии.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, службу гвардейцы несут совместно со спасателями, взрывотехниками, кинологами и сотрудниками Национальной полиции в усиленном режиме.
«Правоохранители поддерживают безопасность граждан в центре Киева, где сегодня проходят мероприятия с участием большого количества граждан по случаю Дня достоинства и свободы», - говорится в сообщении.
Кроме этого, нацгвардейцы привлекаются к несению службы в других регионах Украины. Проведение массовыхмероприятий планируется в течение трех дней с 21 по 23 ноября по всей стране.
Отмечается, что военнослужащие также примут участие в мероприятиях по празднованию Дня достоинства и свободы, по чествованию памяти жертв Голодомора.
«Главная задача правоохранителей - не допустить провокаций, гарантировать безопасность и при необходимости оказать помощь гражданам», - сообщает Нацгвардия.