В Канаде, Великобритании и Франции поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы

Дипломаты отмечают стремление украинцев к изменениям в стране.

В посольствах Канады, Великобритании и Франции в Украине поздравили украинцев с Днем достоинства и свободы.

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Об этом говорится в официальных сообщениях дипломатов трех стран в микроблоге Twitter. "В День достоинства и свободы Канада приветствует украинцев, восставших за демократию 6 лет назад. Мы оплакиваем тысячи невинных жертв, павших с тех пор. Мы горды и в дальнейшем будем поддерживать свободную, демократическую, мирную и процветающую Украину для всех", - заявил посольство Канады .

Также украинцев поздравила с Днем достоинства и свободы посол Великобритании Мелинда Симмонс в Twitter.

"Отвага всех, кто отстаивал права человека, свободу и независимость своей страны, служит вдохновением для всех нас. Великобритания продолжит поддерживать ваши усилия по созданию свободного, богатого и мирного будущего Украины", - подчеркнула посол.

В свою очередь в Посольстве Франции в Украине в Twitter заявили о чествовании украинцев, которые "во время Помаранчевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года на Майдане сплотились в стремлении к глубоким демократическим переменам и процветанию".