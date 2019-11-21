Найем утверждает, что стал замгендиректора "Укроборонпрома"

Пока официальная информация о назначении Найема на соответствующую должность отсутствует.

Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что стал заместителем генерального директора государственного концерна «Укроборонпром».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

На вопрос, работает ли он в «Укроборонпроме», Найем ответил: «Да, действительно, я там сейчас работаю...Заместитель генерального директора».

Официальная информация о назначении Найема на соответствующую должность отсутствует. Также его нет в перечне заместителей генерального директора «Укроборонпрома» на официальном сайте концерна.

В пресс-службе «Укроборонпрома» агентству УНИАН не опровергли и не подтвердили заявление Найема и попросили отправить соответствующий запрос для выяснения информации о назначении. На момент публикации новости ответа от агентства не поступало.