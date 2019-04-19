Нардепа Найема облили нечистотами в Одессе (фото)

Сам Найем на инцидент отреагировал спокойно и сказал, что его "не запугать".

19 апреля в Одессе облили нечистотами народного депутата Мустафу Найема и его соратников.

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Политик прибыл поддержать местных активистов, которые борются за сохранение одесского Летнего кинотеатра, сообщает УСИ.

Когда Найем с группой людей заходили внутрь, из арки Летнего на них вылили ведро с нечистотами и якобы забросали резиновыми фаллосами.

Столкновений в результате инцидента не было, а политик со своими сторонниками провели пресс-конференцию.

Напомним, в апреле в Одессе в Горсаду около 30 человек пришли провести акцию протеста против застройки Летнего театра, там тогда произошли стычки.