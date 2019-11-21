Активисты и правозащитники: «Мы часто слышим «Вас никто не дискриминирует!»  Но проще сказать, где у нас не проявляется гомофобия и ксенофобия»

Матчи между вечными соперниками - «Шахтером» и «Динамо» - редко обходятся без скандалов. Но последняя из игр, 10 ноября, приобрела и вовсе расистскую окраску. Из сектора фанов киевлян в какой-то момент зазвучали звуки, подражающие крикам обезьян. Кроме этого, в адрес бразильских нападающих горняков выкрикивали мат. В итоге, капитан «Шахтера» Тайсон не выдержал, показал трибуне неприличный жест и выбил в их сторону мяч. Из-за проявления расизма игра была на несколько минут остановлена.

После матча правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Максимальное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до пяти лет.

Полиция пока не комментирует ход расследования расистского скандала на матче футбольных клубов. Однако отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области заверяет, что информация по этому делу может быть озвучена для СМИ в конце текущей недели.

Правозащитники говорят, что подобные дела расследуются довольно долго. К тому же, раньше полиция не часто открывала дела по этой статье, считалось, что доказать расизм или гомофобию сложно, поэтому звучали обвинения в хулиганстве и т.п. Но, по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, такая практика меняется в лучшую сторону. Если в 2018 году по статье 161 УК Украины было возбуждено 27 уголовных производств, то к осени 2019 года было открыто уже 43 дела.

Эти цифры – лишь малая вершина айсберга. УНИАН поговорил с теми, кто регулярно сталкивается с проявлениями ксенофобии и гомофобии. Собеседники агентства рассказали, как больным отказывали в госпитализации из-за цвета их кожи, о «праздничных» атаках ботов в соцсетях, нападениях «пять на одного» и побоях за футболку Pink Floyd.

«После того, как меня ранили, в соцсетях появились комментарии: «Наверное, наркотой торговала, а ее подрезали», «Кому-то не то нагадала»»

Анжелика Белова, руководитель общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром». В октябре 2019 года на нее было совершено нападение, девушка была ранена ножом. Полиция задержала нападающего, устанавливает его мотивы

В СМИ пишут, как правило, только о физическом насилии (большой резонанс вывали погромы лагерей ромов в Киеве и Львове в 2018 году). Но мы каждый день сталкиваемся с нетолерантностью. После того, как меня ранили, в соцсетях появились комментарии: «Наверное, наркотой торговала, а ее подрезали», «Кому-то что-то не то нагадала», «Это кровная месть». Надо мной часто пытаются подшутить: «Погадай!», «Где твой конь?». На выпускном попросили станцевать «цыганочку». Это звучит как: «Развлеки нас, раз ты ромских кровей».

Я знаю примеры, когда в Запорожье из-за дискриминации ромы лишались работы, и могли лишиться жизни. Несколько лет назад у парня-рома были проблемы с сердцем, его забрала скорая, но госпитализировать смогли только в третью по счету больницу в Запорожье. Два раза ему говорили: «Не устраивайте у нас табор». При этом, он был трезв, и ему действительно нужна была помощь, он терял сознание в пути.

Есть и случаи, когда женщинам отказывали в трудоустройстве. Причем, работодателям звонили непосредственно из Центра занятости: «К вам придет женщина, она - цыганка. Зачем она вам нужна!».

Мне дико слышать от молодой мамы в адрес дочки: «Куда побежала? Цыгане украдут». И, чтобы изменить ситуацию, мы организовываем мероприятия, на которые приглашаем ромов – поэтов, музыкантов, юристов, программистов… Хотим разрушить стереотип о нас, как о ворах и наркобаронах.

В Венгрии и Румынии занимаются искоренением дискриминации с помощью более глубинных программ. Для многих ромы на вокзалах, те, кто не может расписаться и ставит «крестик», - иллюстрация стереотипов. Повышение уровня образования среди ромов, повышение их уровня жизни, – помогают им интегрироваться в общество.

«Он сзади, как шакал, накинулся на меня»

Виктор Пилипенко, экс-боец батальона «Донбасс», провел около двух лет в АТО. В 2018 году публично признался в своей нетрадиционной ориентации

Недавно в Киеве пять гомофобов напали на Василия Давыденко, ветерана, который был ранен в АТО. Его поджидали под домом. Накинулись, били, кричали, что избивают из-за того, что он гей, который публичной совершил каминг-аут. Порвали ему корсет, который поддерживает искалеченный во время войны позвоночник, и убежали. Так делают шакалы.

На меня тоже не так давно напал гомофоб. Это был парень из моего батальона. Он считает себя религиозным человеком, и когда узнал про мой каминг-аут, начал мне писать всякое в соцсетях, а потом случайно увидел меня и накинулся со спины. Мне не было особо больно физически, я не пострадал. Но мне неприятно знать, что такое возможно в принципе. Мы служили вместе, а человеку, в итоге, важнее - кто с кем спит.

Вообще, когда знакомые узнают, что я гей, то начинают ретранслировать советско-зоновские байки об ЛГБТ: от «петухов» до «красных трусов». Но потом они вспоминают, что знают меня не один год, и эти мифы рушатся.

Когда политик говорит: «Надо запретить гей-пропаганду», то это многим нравится. Это простой понятный тезис. Люди живут в мире мифов и думают, что если ребенок увидит гея, то сам станет геем. Люди верят мракобесным байкам, а популисты пользуются необразованностью и раздувают ксенофобию ради рейтинга. Но мы видим, как эти «игры» выливаются в избиения, искалеченные судьбы. Особенно возмутительно, когда насилию, шантажу подвергаются школьники, которые осознают свою гомосексуальность.

Нужны реформы. Нужно принимать новые законы, усиливать криминальную ответственность за нападения из-за сексуальной ориентации или этнической принадлежности. Люди, которые используют силу, понимают только язык силы. Нужно, чтобы полиция не закрывала глаза на такие преступления, как это часто сейчас происходит.

Параллельно нужно проводить лекции, и уроки. Думаю, что 90% проблем было бы снято, если бы школьники получали сексуальное образование. Надо, чтобы они узнавали не только про безопасный секс, но и то, что другая сексуальная ориентация – нормально.

«Нам оказывают из-за того, что мы – лесбиянки»

Анна Шарыгина, одна из основательниц феминистского и ЛГБТ движения в Харькове

Проще сказать, где у нас не проявляется гомофобия. Например, нашей организации в Харькове регулярно отказывают в аренде помещений, не зависимо от темы мероприятия. Мы рассказывали об украинской национальной идентичности, правах женщин, правах человека. Но нам окатывают из-за того, что мы – лесбиянки.

Мы часто слышим «Вас никто не дискриминирует!» Но накануне Харьков-Прайда были такие диалоги в рекламных агентствах: «Дайте нам рекламные щиты» - «Нет. Их же побьют из-за информации о Харьков-Прайде» - «Погодите, но нас же никто не дискриминирует!».

Нам отказали все. При этом, мы просили борды, которые стоят на очень большой высоте. Даже если бы кто-то заляпал их краской, то можно было бы переклеить. Можно было бы предусмотреть в оплате печать дополнительных плакатов. Но нам этого никто не предлагал. Это не страх за имущество, а гомофобия. Хотя, безусловно, многие люди подвергаются дискриминации просто из-за того, что поддерживают идею равенства или кому-то кажутся похожими внешне на ЛГБТ-людей. Например, после Харьков-Прайда напали на одного парня в футболке с радужным принтом, а он просто любит Pink Floyd…

У моей партнерши есть бизнес. Мы уже несколько лет обсуждаем, как заявить, что этот бизнес дружественен к ЛГБТ+, но она боится это сделать. Могут прийти в офис агрессивные люди, напугать сотрудников, клиентов, испортить имущество.

В Украине нет механизма расследования преступлений на почве ненависти. Уже на первоначальном этапе полиция пытается не принимать эти дела. Их не заносят в реестр. Приходится идти к адвокатам, они подают жалобы, часто только после этого дело сдвигается с мертвой точки. Но преступления, как правило, квалифицирую как «хулиганство», и приходится доказывать, что важно признать мотив ненависти.

Первое дело по ЛГБТ-тематике было квалифицировано как «преступление на почве ненависти» в 2017 году. Тогда были массовые нападения на активистов в центре Харькова. В том же, 2017, году в наш комьюнити-центр бросили шумовую гранату, разбили мебель. Прошло два года, и мы не видим никаких подвижек в расследовании, несмотря на то, что у нас есть видеозапись нападения.

Нужна принципиальная позиция государства относительно прав человека и недопустимости преступлений на почве ненависти. И я бы хотела, чтобы такими же активными, как ЛГБТ-движение, были, например, ромы, евреи, люди с инвалидностью. Чтобы у них было такое же количество образовательных мероприятий, акций, активностей. Если 2-3 сообщества будут столь же активными публично, то мы это преодолеем.

«Статью «Антисемитизм» в полиции не любят»

Реувен Стамов, главный раввин движения традиционного иудаизма

Как вы помните, во время революции Достоинства по русским телеканалам рассказывали про то что «придут нацисты, всех убьют, а евреев, в первую очередь». И, вот, в самый разгар Майдана, примерно в 11 вечера, я из квартиры слышу шум в подъезде. Подошел к двери, прислушался. Этажом ниже звонят соседям и громко спрашивают: «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь живут евреи с двумя детьми?»

Я решил: «погром». Отправил семью в самую дальнюю комнату, схватил на кухне нож (не знаю, что бы я с ним делал) и стою возле двери. Слышу, как кто-то идет на наш этаж, потом вижу их. Оказывается, это были люди из нашей общины. Они не могли мне позвонить, телефон в Шабат был отключен, а номер квартир не знали. И, вот, они прошлись по всем квартирам, дошли до четвертого этажа, и никто им не сказал, где мы живем, хотя все это знали.

Я не знаю, что вам сказать после этого об антисемитизме в Украине. Это очень размытый вопрос. Если у нас выбрали президентом еврея, если у нас был премьер-министром человек по фамилии Гройсман, то можно говорить, что антисемитизм в Украине – не тема первостепенной важности.

Я лично с бытовым антисемитизмом сталкиваюсь крайне редко. Но перед Ханукой в моей ленте в Facebook появляется бот, который пишет фигню типа «захватили весь мир», и пропадает на год.

Можно говорить, что физических расправ на почве антисемитизма стало меньше. В 2012 в Киеве жестоко избили студента-еврея, которые возвращался поздно вечером из синагоги. Побои были столь сильными, что его отправили лечится в клинику в Израиле. В 2014-м, тоже в столице, избили хасидского раввина. Он решил поздно вечером прогуляться пешком и его побили возле стадиона «Спартак». Но это не самый спокойный район столицы, там кому-угодно могло «влететь» в такое время суток.

В последние годы подобных историй не было. Но в октябре 2019-го на лестницу синагоги в Киеве бросили чучело, залитое красной краской. До этого - к уманьской синагоге подбросили голову свиньи.

Наша менора на Подоле пострадала в позапрошлом году. На ней маркером нарисовали свастику и буквально через 15 минут ее фото появилось в российском интернет-издании. Если честно, у меня возникает вопрос, а не они ли это нарисовали? Мы ее стерли, но спустя время менору облили жидкостью, «похожей на кровь» (так было записано в протоколах полиции). Насколько я знаю, тогда открывали дело по хулиганству. Статью «Антисемитизм» в полиции не любят, и я не знаю, почему. Чтобы кого-то наказали за те преступления я не слышал.

«Я не ходил на стадион, чтобы не столкнуться с такими провокациями»

Жан Беленюк, народный депутат, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы

Я не особо люблю ходить по футбольным матчам, пару раз был, но в специальной ложе. До этого предпочитал смотреть по телевизору именно из-за того, что опасался таких провокаций.

Раньше, когда я ездил в троллейбусе, то каждый раз слышал, как шептались у меня за спиной. И слова могут ранить очень серьезно. Не так давно в Киеве выпала из окна девочка-мулатка. Есть версия, что она выпрыгнула из-за того, что ее травили за цвет кожи. К сожалению, бытовой расизм случается довольно часто, но новость о нем живет лишь один день.

«Есть те, кому нечем гордиться, кроме цвета своей кожи»

Нагендер Парашар, бизнесмен

Проблемы с расизмом существуют во всем мире. Он есть и в моей родной Индии. И одна из причин его возникновения – бедность. Есть те, кому нечем гордиться, кроме цвета своей кожи. Люди или агрессивны, или так сосредоточены на своих проблемах и себе, что не замечают никого вокруг.

Вот, разгорелся скандал из-за расизма на стадионе. Но вы думаете легко живется инвалидам? Много ли удобных пандусов? Как человеку в инвалидной коляске спустится с пятого этажа и доехать до центра города? Разве это не дискриминация?

Влад Абрамов