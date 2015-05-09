Аваков и Яценюк вручили раненым бойцам-добровольцам АТО ордера на квартиры

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Сегодня на базе в Петровцах вместе сАрсением Яценюком вручали раненым и выздоравливающим после ранения бойцам-добровольцам спецподразделений МВД и Нацгвардии ордера на квартиры - "Азов", "Киев-2", "Миротворец", "Херсон". Мамам и женам погибших в боях бойцов. Потом сидели в беседке разговаривали. Отдали честь погибшим - благодарили родных. Желали выздоровления тяжелораненым. Говорили о жизни сегодня и завтра", - написал он.