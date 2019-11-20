В Одессе камеры "поймали" героиню парковки (видео)
11:21, 20 ноября 2019Общество
127 0
Авто женщины заблокировало движение трамваев.
В Одессе камеры наблюдения зафиксировали очередную героиню парковки
В Одессе камеры наблюдения зафиксировали очередную "героиню" парковки.
Читайте также"Иди на х*й, ты кто такая?": скандальная чиновница из списка Порошенко стала "звездой" сети (видео)
Так, она проехала на запрещающий знак, выехала на встречную, а дальше еще и бросила авто прямо на рельсах, заблокировав движение трамваев, говорится в сюжете ТСН.
После обнародования в сети ролик за несколько дней собрал более 60 тысяч просмотров.
Ранее в Тернополе пьяная женщина за рулем автомобиля вылетела на тротуар. С полицейскими, которые прибыли на место аварии, она начала общаться, используя ненормативную лексику.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter