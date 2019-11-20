В Одессе камеры "поймали" героиню парковки (видео)

Авто женщины заблокировало движение трамваев.

В Одессе камеры наблюдения зафиксировали очередную "героиню" парковки.

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Так, она проехала на запрещающий знак, выехала на встречную, а дальше еще и бросила авто прямо на рельсах, заблокировав движение трамваев, говорится в сюжете ТСН.

После обнародования в сети ролик за несколько дней собрал более 60 тысяч просмотров.

Ранее в Тернополе пьяная женщина за рулем автомобиля вылетела на тротуар. С полицейскими, которые прибыли на место аварии, она начала общаться, используя ненормативную лексику.