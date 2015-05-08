Прокуратура передала в суд дело против подозреваемых в массовых беспорядках в Константиновке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, указанные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки), а одно из них также в совершении преступления по ч.1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры трем подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а одному - домашний арест.

Вместе с тем, досудебное расследование по установлению других причастных к массовым беспорядкам лиц в уголовном производстве продолжается. Состояние следствия находится на контроле в прокуратуре области.

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В пресс-службе ведомства напомнили, что 16 марта в г. Константиновка боевая машина десанта совершила наезд на пешеходов, в результате которого погиб восьмилетний ребенок, еще одна женщина с ребенком получили травмы.

Главной военной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт против военнослужащих, совершивших смертельное ДТП в Константиновке и обоснованно подозреваемых в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.425 УК Украины (небрежное отношение к воинской службе, повлекшее тяжкие последствия), и ч. 1 ст.415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин).

После ДТП на месте аварии собрался стихийный митинг. Люди были настроены агрессивно и бросали камни в военные автомобили, которые проезжали мимо. Вечером толпа подожгла шины автомобилей возле казармы украинских военных, разбила окна и забросала здание коктейлями Молотова.