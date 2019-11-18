Новосад рассказала, почему в помещениях сельских школ нет туалетов

Новосад объяснила к кому обращаться.

Министр образования Украины Анна Новосад объяснила, кто виноват в том, что в сельских школах плохие туалеты.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

Журналисты спросили к кому обращаться, если в школе в селе до сих пор туалеты на улицах.

Читайте такжеВ Днепре потратят 7 миллионов гривен на переход в школьный туалет на улице

"Таких условий у наших детей не должно быть. В этом году правительство спустило на места 267 млн гривен для обустройства теплых туалетов в школе, в нормальных условиях, отвечающих санитарным требованиям. На конец года мы будем иметь финальную цифру – сколько регионов смогли справиться с этой позорной ситуацией и все таки обустроить эти уборные", - рассказала Новосад.

По ее словам, уже сейчас понятно, что процесс обустройства школьных уборных идет очень медленно.

"Чтобы проверить, потратили ли средства, надо обращаться к основателю своей школы. Если у вас ОТГ, то обращайтесь к ответственным людям, которые занимаются образованием в вашей общине. Если ОТГ нет, то в районный отдел, в департамент образования или в министерство", - уточнила министр.

"Мы посчитали, что 267 млн гривень должно хватить на обустройство 800+ уборных, которые сейчас есть либо на улице, либо в очень плохом состоянии. Поэтому в конце года мы сделаем такой чек-лист тех областей, которые справились и тех, которые нет", - пообещала Новосад.

Напомним, ранее сельская школа на Тернопольщине потрясла ужасным состоянием туалетов для детей.