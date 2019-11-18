В кафе Одессы разгорелся сепаратистский скандал - соцсети (фото)

Пользователи призвали обратить внимание полиции на такое поведение администрации заведения.

В Одессе кафе быстрого питания угодило в скандал из-за трансляции российских каналов и сепаратистских заявлений.

"Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "Россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война!", – написал пользователь Twitter.

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Сеть разозлила такая выходка, пользователи призвали обратить внимание полиции на такое поведение администрации заведения.

"Нужно было в полицию звонить и сообщить о сепаратизм", "Была в Одессе впервые в жизни этим летом. Запомнилось тем, что пришлось вспомнить все песни СССР, с которых труха уже сыпется", "Если гражданская война, то можно было и телек разбить", - пишут в комментариях под постом.

Одесса. Чебуречная на Александровском проспекте. С наглым рылом показывают "россия 24". На мой вопрос, считаете ли вы это правильным, ответили, что считают правильным, и вообще гражданская война! pic.twitter.com/ihH41mDYCq — Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️ (@UaArtem) November 17, 2019

Ранее учителя трудового обучения Граденицкой школы в Одесской области Николая Ласницу уволили за то, что он в запрещенной в Украине соцсети высказывался в поддержку России.