С начала года на дорогах Украины погибли более 2,7 тысячи человек

В среднем в Украине ежесуточно погибает 9 человек.

С начала 2019 года в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Украины погибли 2 716 человек.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает Нацполиция.

"В среднем в Украине ежесуточно погибает 9 человек", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в большинстве случаев аварии можно было бы предотвратить: если бы люди, садясь за руль, не употребляли алкоголь, не превышали скорость, пристегивались, не говорили по телефону, сажали в специальные кресла своих детей. А пешеходы переходили дорогу по переходам и носили светоотражающие вещи. И если бы мотоциклисты надевали шлемы, а велосипедисты — защитное снаряжение.

Ранее сообщалось, что самой распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий в этом году в Украине является превышение безопасной скорости движения.

Самыми распространенными видами ДТП, которые случились в этом году, является столкновение, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода и съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, сегодня отмечают Всемирный день памяти жертв ДТП. В мире ежедневно погибают более 3 тысяч человек.