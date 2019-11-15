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Во время утилизации боеприпасов на складе в Балаклее ранены четверо военных – Генштаб ВСУ

16:25, 15 ноября 2019
Общество
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Военнослужащие проводили утилизацию остатков боеприпасов / facebook.com/GeneralStaff.ua

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Читайте такжеПострадавших при взрыве под Одессой курсантов вскоре выпишут из госпиталя«15 ноября в 15.20, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, в медицинские учреждения были оперативно доставлены четверо военнослужащих ВС Украины», – говорится в сообщении.

Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях.

В Генштабе отметили, что военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте – котловане. Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

«Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности», – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в районе военного склада в Балаклее Харьковской области саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы, в результате чего было слышно 20 взрывов.

23 марта 2017 года на военном арсенале неподалёку от Балаклеи произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. Взрывами были повреждены десятки зданий. Одна жительница Балаклеи во время взрывов погибла в результате падения конструкций дома. Правоохранители квалифицировали произошедшее на арсенале как диверсию.

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Новость в сюжете: Взрывы на складе боеприпасов в Балаклее
Теги: #новости Украины#ВСУ#взрывыпогода в Харькове