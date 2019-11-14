Прижали: владелец "курятника" на здании на Майдане снесет халабуду и отремонтирует крышу

Владелец признал, что создал дискомфорт для киевлян и Шевченковского района, заявили в КГГА.

Владелец квартиры дома на Майдане Независимости, который периодически сводил надстройку на крыше, полностью восстановит его прежний вид.

Об этом сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

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По его словам, после информации 11 ноября о восстановлении застройки крыше здания чиновники приезжали к виновнику происшествия и вручили заявление.

В документе указано, что киевлянка должна восстановить крышу, кладки стены технического этажа, гідротеплоізоляцію, организацию скатной кровли с ремонтом подъезда с внутренней стороны двора дома, ремонт и утепление кровли над помещениями первого и второго подъездов.

«Владелец признал, что создал дискомфорт для киевлян и Шевченковского района. И мы договорились, что он не просто восстановит кровлю, но и отремонтирует лифты, сделает реконструкцию архитектурных элементов, наведет порядок на внутренней придомовой территории дома», – сказал Бахматов.

Представитель собственника помещения заверил, что пока не ведутся и не планируются работы по возведению надстройки.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в столичной полиции сообщили, что по факту незаконной достройки на доме в центре Киева начато уголовное производство. В полицию Шевченковского района поступило сообщение, что на крыше дома, расположенном на улице Софиевская, сооружется незаконная пристройка.

Когда правоохранители прибыли на вызов, ремонтные работы сразу прекратились. Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Вскоре коммунальные работники частично демонтировали незаконную надстройку.

В то же время, владелица верхних помещений дома Елена уверяла журналистов, что надстройка «абсолютно законна и имеет все разрешительные документы».

По ее словам, предыдущий владелец выкупил помещение в 1998 году. Был изменен план квартиры и чердака. Елена утверждает, что разобрать крышу и накрыть его шлакоблоком решили из-за того, что балки крыши прогнили. Дом не является памятником, но находится на территории охранной зоны Софийского собора – памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО.