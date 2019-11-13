QR-паспорт – это металлический жетон с QR-кодом, который связан с онлайн-профилем животного в базе регистрации Animal ID и определяет личность его владельца.

Украинские стартаперы создали QR-паспорт для домашних любимцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили на пресс-конференции в Киеве.

Как отметил основатель международного проекта Animal ID Виктор Копач, с помощью QR-паспорта на одной платформе объединили информацию о животном (идентификационный код, родословная, прививки и т.д.) и его владельца, а также данные для ветеринаров, муниципалитетов, кинологов.

Читайте такжеНа Луганщине будут судить мужчину, который избил и выбросил собаку из окна второго этажаПо словам соучредителя проекта Animal ID Василия Дуба, QR-паспорт – это металлический жетон с QR-кодом, номером ID животного в международной базе регистрации животных Animal ID и телефонным номером владельца, код связан с онлайн-профилем животного и определяет личность его владельца. Если животное потеряется, то человек, который его найдет, просканировав QR-код, сможет связаться с владельцем и быстро вернуть потерянное животное домой.

Учредители базы Animal ID отмечают, что большинство бездомных животных ранее имели владельцев, но потерялись на улице, и владельцы не смогли их найти.

Дуб отметил, что QR-паспорт позволяет заявить о правах животных.

По его словам, данные Animal ID объединены с Европейской ассоциацией единых баз данных животных Europetnet, поэтому QR-код сможет обеспечить поиск утерянного животного почти по всему миру.

Главный ветеринарный врач Центра современной ветеринарной медицины Василий Алексеенко отмечает, что QR-паспорт позволяет ветеринарам посмотреть, какие прививки животному делались, какие заболевания и проблемы со здоровьем оно имеет, и оперативно отреагировать на болезнь животного.

Директор львовской коммунальной ветклиники «Лев» Оксана Кошак рассказала об успешном внедрении таких жетонов во Львове.

По ее словам, использование QR-паспортов позволило уменьшить количество бездомных животных в городе.

В свою очередь, основатель и руководитель приюта «Сириус» Александра Мезинова заметила, что большинство собак и кошек в приюте – это именно потерянные домашние животные.

По данным учредителей, в настоящее время в базе Animal ID зарегистрировано около 120 тысяч собак и кошек, которые живут в Украине. Кроме того, базой пользуются владельцы животных из других стран, а также муниципалитеты и волонтеры.

Так, пользователями платформы являются муниципалитеты 20 городов Украины, более 1,6 тысячи ветеринарных клиник, а также приюты, кинологические клубы и владельцы животных в 15 странах, в частности, во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах, Австрии, Польши и др.

Дуб отметил, что заказать жетон можно на сайте базы данных Animal ID, а стоимость QR-паспорта составляет от 99 до 149 гривень в зависимости от дизайна жетона.

Соучредитель проекта отметил, что в случае, если жетон будет утерян, его легко можно восстановить, а также заказать сразу несколько жетонов.

Он добавил, что проект работает по принципу социального предпринимательства – половина прибыли перечисляется в приюты и на содержание бездомных животных.

Как ранее сообщал УНИАН, Словакия запретила эксплуатацию диких животных в цирке.