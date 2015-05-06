Суд Харькова запретил "Союзу советских офицеров" проводить шествие 9 мая

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, суд поддержал соответствующее требование горсовета.

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Заместитель директора юридического департамента горсовета Вячеслав Басараб объяснил, что суд ограничил право на собрания путем запрета общественной организации проводить шествие.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове суд уже запретил ОО "Трудовая Харьковщина" проводить митинг 1 мая, а организации "Русский собор - Русская община" - 3 мая. Харьковская организация Союза женщин Украины "За будущее детей" согласилась с предложением горсовета не проводить отдельное мероприятие у памятника Воину-освободителю в сквере 23 Августа, а принять участие в концерте ко Дню Победы 9 мая.