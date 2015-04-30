В Харькове суд запретил проводить первомайские митинги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя директора юридического департамента Вячеслава Басараба, соответствующее решение сегодня, 30 апреля, принял Харьковский окружной административный суд по просьбе городского совета.

По его словам, что суд ограничил право на собрания путем запрета общественной организации «Трудовая Харьковщина» проводить митинг 1 мая, организации «Русский собор-Русская община» - 3 мая. Ходатайство о запрете на проведение шествия Союзом советских офицеров городской совет планирует подать в суд после выходных.

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Как сообщал УНИАН, 29 апреля прошло заседание согласительной комиссии Харьковского горисполкома. Комиссия рассмотрела заявки общественных организаций, которые намерены провести мероприятия с 1 по 9 мая, и выступила против их проведения в связи с угрозой терактов. В частности, общественная организация «Трудовая Харьковщина» заявила о проведении митинга 1 мая, «Русский собор-Русская община» - о проведении митинга 3 мая, Союз женщин Украины «За будущее детей» - о проведении концерта 9 мая, Союз советских офицеров - о проведении шествия 9 мая.

Харьковская организация Союза женщин Украины «За будущее детей» согласилась с предложением горсовета не проводить отдельное мероприятие у памятника Воину-освободителю в сквере 23 Августа, а принять участие в концерте ко Дню Победы, который пройдет 9 мая в парке им. Горького.