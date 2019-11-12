Опрос: наиболее положительно украинцы оценивают реформы в армии и полиции

Негативную оценку получили реформы судов и прокуратуры.

Наиболее положительно украинцы оценивают проведенную реформу в армии, меньше всего – в судах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Читайте такжеСреди госинститутов украинцы больше всего доверяют армии и президенту - опросТак, 31% респондентов оценили реформу в армии положительно, еще 23% – нейтрально и столько же сказали, что не знают ничего об этом, лишь 14% – негативно.

Также относительно позитивную оценку опрошенные дали реформам в полиции: 18% оценили ее положительно, 25% – нейтрально, треть – отрицательно.

Наиболее негативную оценку получили реформы судов и прокуратуры (32-35% – отрицательно, 21% – нейтрально, 9-10% – положительно, еще четверть – ничего не знают об этом).

О реформах в СБУ, таможенной и налоговой службе опрошенные информированы относительно меньше – по 30% ничего не знают об изменениях в этих учреждениях. При этом 10-13% оценивают их положительно, 21-22% – нейтрально, 24-25% – отрицательно.

Опрос проводился с 22 по 30 октября среди 2 тысяч респондентов из населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Как ранее сообщал УНИАН, почти 75% украинцев поддерживают борьбу со схемами уклонения от налогов.