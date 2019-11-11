Стало известно, сколько украинцев сидят в тюрьмах за рубежом

Некоторым заключенным назначен срок до 280 лет.

Почти 6 тыс. 180 наших граждан находятся за решеткой в чужих странах.

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, об этом сообщил председатель рабочей группы и Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

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«В тюрьмах Греции - 168 украинцев, которых обвиняют в транзите нелегальных мигрантов. Организованные преступные группы очень часто обманом вербовали их якобы для работы на туристических судах, а на самом деле вовлекали в противозаконные сделки. Сроки наказания - от 20 и до 280 лет!», - заявил он.

Лубинец отметил, что «именно поэтому мы приняли решение о создании рабочей группы с привлечением представителей МИД, Минюста, Нацполиции и Минсоца. Она призвана в кратчайшие сроки разработать конкретные шаги для возвращения украинцев на родину».

Отмечается, что рабочая группа по поиску путей возвращения украинских граждан, отбывающих наказание в местах несвободы в Греции, наработала план первоочередных шагов по запуску процесса возвращения их на родину.