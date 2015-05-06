Аваков признал, что эвакуацию из Непала организовали плохо и назвал виновных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после посещения Учебно-научного института подготовки специалистов для подразделений милиции общественной безопасности, психологической службы и Национальной гвардии Украины, где проходят подготовку кадеты Патрульной службы МВД.

"Давайте всех собак и дураков в одну кучу не лепить. Каждый отвечает за свое. Система у нас такая, что не годится, и хочу вам сказать честно: мы не готовы были к такого рода операциям. Да, самолет дважды сломался, и для того, чтобы в дальнейшем все было по-другому, необходимо все поменять", - сказал Аваков.

Отвечая на вопрос журналистов, кто понесет ответственность за данную ситуацию, Аваков сказал: "Тот, кто этот самолет предоставил, - Министерство обороны".

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Аваков также заверил, что и.о. председателя ГСЧС Зорян Шкиряк также ответит за ошибки во время организации эвакуации украинцев из Непала.

"Очень простая вещь, Зорян очень известный человек, у меня к нему нет претензий много за что, что он сделал, и дай Бог каждому из вас сделать то, что сделал он. Но если он сделал ошибки, а он их делает, как обычный человек, он за них будет отвечать. Это все, что я могу вам сказать", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. По последним данным, количество жертв землетрясения составляет более 7 тыс. человек, пострадавших – более чем 14,3 тыс.

30 апреля для эвакуации украинцев из Непала вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он совершил посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали из Украины.

Самолет смог забрать украинцев в Катманду лишь 5 мая. Ожидается, что эвакуированные из Непала граждане прибудут в Киев сегодня поздно вечером.