Лакомства ради искусства: в Днепре рестораторы собирают средства на спасение филармонии (видео)

Рестораторы города готовят ряд традиционных австрийских блюд, а деньги от их продажи направят на ремонт филармонии.

В Днепре рестораторы объединились, чтобы поддержать классическую музыку. Средства от продажи блюд и напитков они хотят отдать на ремонт филармонии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ныне в здании филармонии слушатели не могут уловить всю полноту звука – все, что играют даже самые искусные музыканты, не отражается от твердых поверхностей. Для обустройства специального кабинета – конструкции, которая правильно распределяет звук по залу, объединились сразу 10 ресторанов города. На это нужно собрать 168 тысяч гривень.

С целью сбора средств даже разработали специальное меню из традиционных австрийских блюд. Кроме того, официанты предлагают гостям пойти и послушать симфонический оркестр. Именно здесь начался фестиваль классической музыки "Австрийская осень".

Разнообразие всех этих блюд и напитков будет на протяжении ноября ради спасения филармонии.

Как сообщал УНИАН, в Днепре неплательщики алиментов будут убирать парки. Соответствующее решение приняли местные депутаты.