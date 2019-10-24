цей матеріал доступний українською

За неуплату алиментов – метлу в руки: должников в Днепре отправят убирать парки (видео)

11:58, 24 октября 2019
Общество
74 0
Инвентарем для уборки парков должников по алиментам обещают обеспечить / фото: terminix.com

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеСтала известна фамилия россиянина, который просит убежища в Украине

Работу неплательщикам будут предоставлять коммунальные предприятия. А вот заработная плата будет идти на погашение долгов. Ее размер будет зависеть от качества уборки и отработанных часов.

В списке злостных неплательщиков алиментов уже сорок четыре жителя города, среди которых - одна женщина.

В отношении них будут задействовать принудительное исполнение судебных решений, поскольку добровольно платить деньги на содержание собственных детей они отказываются.

В городском департаменте парков и рекреации уверяют: работы хватит на всех, инвентарем для уборки территории неплательщиков алиментов обеспечат.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области 14-летний парень, который живет с бабушкой, добился через суд алиментов от своих родителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#Днипро#алименты на ребенка#неплательщики алиментовпогода в Днепре