За неуплату алиментов – метлу в руки: должников в Днепре отправят убирать парки (видео)

Вся заработная плата, полученная неплательщиками алиментов, будет идти на погашение долгов.

В Днепре неплательщики алиментов будут убирать парки. Соответствующее решение приняли местные депутаты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Работу неплательщикам будут предоставлять коммунальные предприятия. А вот заработная плата будет идти на погашение долгов. Ее размер будет зависеть от качества уборки и отработанных часов.

В списке злостных неплательщиков алиментов уже сорок четыре жителя города, среди которых - одна женщина.

В отношении них будут задействовать принудительное исполнение судебных решений, поскольку добровольно платить деньги на содержание собственных детей они отказываются.

В городском департаменте парков и рекреации уверяют: работы хватит на всех, инвентарем для уборки территории неплательщиков алиментов обеспечат.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области 14-летний парень, который живет с бабушкой, добился через суд алиментов от своих родителей.