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СБУ и ГБР проводят обыски в горсовете Ужгорода

13:36, 05 ноября 2019
Общество
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Следственные действия касаются возможных злоупотреблений пятилетней давности / фото actual.today

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Ужгородского городского совета.

Читайте такжеВ Киеве в офисе Дениса Комарницкого СБУ проводит обыск (фото, видео)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице горсовета.

Отмечается, что следственные действия касаются выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва.

Как ранее сообщал УНИАН, на днях СБУ и ГБР провели обыски на Николаевской таможне.

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Теги: #новости Украины#обыски#СБУ#ГБРпогода в Ужгороде