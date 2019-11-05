СБУ и ГБР проводят обыски в горсовете Ужгорода

Обыски связаны с выделением земельных участков в 2014 году.

Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в помещении Ужгородского городского совета. Читайте такжеВ Киеве в офисе Дениса Комарницкого СБУ проводит обыск (фото, видео)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице горсовета. Отмечается, что следственные действия касаются выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва. Как ранее сообщал УНИАН, на днях СБУ и ГБР провели обыски на Николаевской таможне.

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