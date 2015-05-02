В Одессе стартовали митинги в память погибших в Доме профсоюзов
В субботу, 2 мая, в Одессе в день прошлогодней трагедии в Доме профсоюзов сотни жителей города пришли почтить память погибших.
В Одессе проходят сразу две акции. На Куликовом поле в данный момент собрались около тысячи пророссийски настроенных одесситов. В тоже время, на Соборной площади находятся около 300 сторонников единой Украины.
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На обоих митингах дежурят сотни правоохранителей. В милиции сообщили, что мероприятия проходят мирно, никаких столкновений пока зафиксировано не было.
Одесситы начали приходить на Куликово поле и на Соборную площадь еще до начала официальных мероприятий. Жителям города пришлось показывать свои сумки, предъявлять документы и проходить через металлодетекторы – меры безопасности в этом году в Одессе на высшем уровне.