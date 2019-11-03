В Киеве сегодня вечером могут ограничить вход на три станции метро

Связано это с обеспечением надлежащей перевозки футбольных болельщиков.

Сегодня вечером в Киеве возможно ограничение на вход пассажиров на станции метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

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«В воскресенье, 3 ноября в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало в 17:00) между командами «Динамо» (Киев) и «Львов» (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена», - говорится в сообщении.

В метрополитене отмечают, что после окончания футбола, «с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».