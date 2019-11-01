Отец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати" (видео)
Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор пригласил президента Украины Владимира Зеленского на акцию «Год без Кати».
Соответствующее видеообращение Виктор Гандзюк обнародовал в Facebook. Мужчина отметил, что организаторы и заказчики убийства Екатерины все еще не наказаны. Акции памяти, по его словам, будут проведены по всей Украине и за ее пределами.
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«Приходите. Я буду ждать Вас на акции в Киеве, у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами», - сказал отец активистки.
Акция возле ОП начнется 4 ноября в 19 00.
Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.
6 июня суд приговорил организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.
В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.
Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.