Отец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати" (видео)

Акция памяти у Офиса президента начнется 4 ноября в 19 00.

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк Виктор пригласил президента Украины Владимира Зеленского на акцию «Год без Кати».

Соответствующее видеообращение Виктор Гандзюк обнародовал в Facebook. Мужчина отметил, что организаторы и заказчики убийства Екатерины все еще не наказаны. Акции памяти, по его словам, будут проведены по всей Украине и за ее пределами.

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«Приходите. Я буду ждать Вас на акции в Киеве, у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами», - сказал отец активистки.

Акция возле ОП начнется 4 ноября в 19 00.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.