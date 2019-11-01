Автоматическая проверка деклараций: НАПК утвердило протоколы доступа ко всем необходимым реестрам

Декларации, в которых автоматическая система найдет коррупционные риски, будут попадать в так называемую «красную зону» для полной проверки.

Национальное агентство по предотвращению коррупции в сотрудничестве с Министерством юстиции утвердило порядок автоматизированного доступа Системы логического и арифметического контроля деклараций к трем государственным реестрам.

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Как сообщила пресс-служба НАПК, в частности утвержден доступ к Наследственному реестру, Единому реестру доверенностей и Реестру актов гражданского состояния.

"Таким образом, НАПК имеет утвержденные протоколы о доступе ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в настоящее время НАПК вместе с ГП «Национальные информационные системы», Министерством цифровой трансформации, Государственной службой специальной связи и защиты информации проводит технические работы по подключению к этим трем реестрам.

«Для осуществления автоматизированной проверки данных в декларациях НАПК подготовило и ввело в январе 2019 года специальную программу - систему логического и арифметического контроля. Изменения в закон «О предотвращении коррупции», вступившие в силу 18 октября, обеспечили НАПК автоматизированным доступом к реестрам, в которых содержится большой объем важной при проверке деклараций информации - Наследственному реестру, Единому реестру доверенностей и Реестру актов гражданского состояния», - говорится в сообщении.

В НАПК уточнили, что декларации, которые автоматически определяются системой как имеющие больше всего коррупционных рисков, попадают в так называемую «красную зону» для прохождения процедуры полной проверки. Это преимущественно декларации лиц, занимающих ответственное или особо ответственное положение.

В ведомстве отмечают, что ранжирование деклараций системой логического и арифметического контроля осуществляется полностью автоматически и без вмешательства работников НАПК, что полностью исключает коррупционную составляющую.