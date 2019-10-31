В Литве задержали экс-руководителя Государственной зерновой корпорации Украины

Бывший чиновник с марта 2017 года находился в розыске по подозрению в нанесении более 60 млн долл. ущерба Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

В Вильнюсе задержан экс-руководитель Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, подозреваемый в нанесении миллионного ущерба.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по международно-правовому поручению детективов НАБУ согласованным прокурорами САП в Литовской Республике задержан бывший председатель правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», который с марта 2017 года находился в розыске по подозрению в нанесении более 60 млн долл. ущерба предприятию.

Следствием установлено, в течение июля-октября 2014 года должностные лица государственной зерновой корпорации совместно с представителем международного зернотрейдера организовали заключение и выполнение внешнеэкономических контрактов по продаже зерновой продукции ПАО «ГПЗКУ» по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.

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В соответствии с преступной схемой, зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования на условиях постоплаты было поставлено в Саудовскую Аравию. Однако деньги за поставленное зерно так и не были уплачены. Как следствие, государственная корпорация понесла убытки на сумму более 60 млн долл.

Бывшему председателю правления инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Производство в отношении советника председателя правления ОАО «ГПЗКУ» и представителя международного зернотрейдера сейчас находятся на рассмотрении в суде.

Еще два фигуранта производства пошли на сделку со следствием и уплатили причиненный ими ущерб в сумме 60 тыс. долл.

***ГПЗКУ - вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур.