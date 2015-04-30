На майские порядок на дорогах будут обеспечивать 5 тысяч сотрудников ГАИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе департамента Госавтоинспекции МВД. "Возле больших городов работники ГАИ будут нести службу на блокпостах, также усилят контроль на автодорогах за пределами населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-службе отметили, что в Одессу на помощь местным инспекторам ГАИ отправились работники спецотряда ДПС особого назначения МВД. В приграничных областях работники ГАИ будут нести службу в совместных патрулях с другими подразделениями милиции, Нацгвардии.

Кроме того, учитывая намерения деструктивных сил дестабилизировать ситуацию в стране, угрозу террористических актов, ГАИ просит водителей с пониманием отнестись к возможным проверкам транспортных средств, учитывать, что в местах проведения массовых мероприятий возможны ограничения движения.

Как сообщал УНИАН, в целом в стране, по данным главы МВД Арсена Авакова, для обеспечения правопорядка во время майских праздников будут привлекаться почти 42,5 тыс. работников милиции, военнослужащих Нацгвардии, а также представителей общественности.