В Харькове начался набор сотрудников в новую патрульную службу

В Харькове начался набор желающих вступить в ряды новой патрульной полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, о начале набора объявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время презентации реформы МВД в Харькове.

“Мы набираем 800 человек для города Харькова, но мы хотим видеть конкурс, мы хотим выбрать лучших”, - сказал Аваков.

По его словам, прием заявок будет продолжаться в течение трех недель, после чего зачисленные лица будут проходить собеседование, тесты на обучение под руководством украинских и зарубежных тренеров.

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Аваков отметил, что новые патрульные получат новое оружие, форму и оборудование. Минимальный уровень зарплаты сотрудников новых подразделений составит 8-10 тыс. грн.

Министр подчеркнул, что новые патрульные подразделения милиции появятся на харьковских улицах через три месяца.

Он отметил, что в течение года в Харькове будет ликвидирована Госавтоинспекция, ей на замену также придет патрульная полиция.

“Для меня дело чести, чтобы в Харькове новый полицейский отряд был одним из лучших”, - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел начало создание новой патрульной службы вместо ГАИ. Набор претендентов на службу в патрульную полицию Киева продолжался с 19 января до 6 февраля 2015 г. Для патрульной службы в Киеве планируется набрать около 2 тыс. сотрудников, которые будут получать зарплату в среднем 6-8 тыс. грн.

20 апреля начался набор кандидатов на обучение в создаваемые подразделения патрульной службы городов Львова и Одессы. Конкурсный набор продлится до 13 мая 2015 года.

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Справка УНИАН. Реформа МВД Украины рассчитана на два года, она будет проходить в 2015-2016 годах. В этот период будет принята новая законодательная база, которая регламентирует деятельность министерства. Также будут проведены функциональные и институциональные преобразования МВД. Для реализации поставленных целей будет использовано несколько каналов финансирования. Значительная часть средств будет выделена из бюджета страны, также планируется подключить иностранные инвестиции и поиск технологической помощи, которую предоставят западные государства.