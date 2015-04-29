Завтра на Украину налетят грозы, а температура резко упадет на 10 градусов

На востоке и в южной части южный ветер принесет еще теплую погоду, до 19-24 градусов тепла. Ночью ожидается 8-15 градусов тепла. В большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает «Оpogode».

В западной части преимущественно без осадков, лишь ночью местами ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 2-8 градусов тепла, в Карпатах возможны заморозки 0-3 градуса, днем ​​12-17 градусов тепла.

В северных областях ночью местами ожидаются дожди с грозами, днем ​​- без существенных осадков. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем ​​10-16 градусов тепла.

Читайте такжеНа "майские" синоптики обещают украинцам ливни с грозами и похолодание до +8

В центральной части пройдут кратковременные грозовые дожди, днем ​​- лишь на Днепропетровщине. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​12-18 градусов тепла, в Днепропетровской области 18-23 градуса тепла.

В восточных областях пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​18-24 градуса тепла.

В южной части ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем ​​20-25 градусов тепла, на побережье 15-22 градуса тепла.

В Киеве ночью местами ожидаются грозовые дожди, днем ​​будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем ​​15-17 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северный, на западе переход на юго-восточный, 5-12 м/с.