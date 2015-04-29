Завтра на Украину налетят грозы, а температура резко упадет на 10 градусов
В четверг, 30 апреля, в Украине ожидается похолодание, которое снизит температуру воздуха до 10-17 градусов тепла.
На востоке и в южной части южный ветер принесет еще теплую погоду, до 19-24 градусов тепла. Ночью ожидается 8-15 градусов тепла. В большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщает «Оpogode».
В западной части преимущественно без осадков, лишь ночью местами ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 2-8 градусов тепла, в Карпатах возможны заморозки 0-3 градуса, днем 12-17 градусов тепла.
В северных областях ночью местами ожидаются дожди с грозами, днем - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днем 10-16 градусов тепла.
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В центральной части пройдут кратковременные грозовые дожди, днем - лишь на Днепропетровщине. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем 12-18 градусов тепла, в Днепропетровской области 18-23 градуса тепла.
В восточных областях пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем 18-24 градуса тепла.
В южной части ожидаются кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем 20-25 градусов тепла, на побережье 15-22 градуса тепла.
В Киеве ночью местами ожидаются грозовые дожди, днем будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 15-17 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северный, на западе переход на юго-восточный, 5-12 м/с.