В Житомире суд арестовал сепаратистку, способствовавшую деятельности "ДНР"

Жительница Донецкой области собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований.

В Житомире суд взял под стражу женщину, которая способствовала деятельности террористической организации «ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, Королевский районный суд Житомира применил в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога сроком на 2 месяца.

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Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

«Гражданка Украины, уроженка и жительница Донецкой области, разделяя взгляды и цели участников террористической организации «ДНР», в период с апреля 2019 года по настоящее время, способствовала этой террористической организации», - говорится в сообщении.

В частности, сепаратистка собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в АТО и в дальнейшем - в ООС на территории Донецкой области.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Управления СБУ в Житомирской области.

Санкция статьи 258-3 ч.1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.