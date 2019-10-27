Календарь событий: Статуя Свободы, биржевой крах США, откуда взялся Интернет, самый пожилой покоритель космоса, истории шариковой ручки и "Ювентуса", первая породившая Playboy обнаженка, а также последнее преступление Джека Потрошителя

28 октября

Неделя начинается с Международного дня анимации. Он был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии. 28 октября 1892 года в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, доселе никем не виданное зрелище - «оптический театр». Он презентовал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Это событие можно назвать рождением прообраза современных мультфильмов.

Еще 28 октября - Международный день школьных библиотек. Отмечается с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек (IASL) Бланш Вуллз.

28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Впервые этот праздник начали отмечать в 2009 году согласно указу на то время президента Виктора Ющенко. В документе указывается, что дата введена «с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны».

Есть в понедельник и памятные даты. Так, 28 октября 1237 года впервые был в исторических документах упомянут Берлин. То есть, это - День рождения города.

В 1492 году Колумб высадился на Кубе.

В 1707 году произошло землетрясение в Японии, оно унесло жизни около 5 тысяч человек.

В 1886 году состоялось официальное открытие Статуи Сводобы в Нью-Йорке. Она подарена Францией в честь столетней годовщины независимости США и в знак дружбы между двумя государствами. Статуя прибыла в Нью-Йорк 17 июня 1886 года на борту французского парохода «Изери». Транспортировалась в разобранном виде – была разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков. В течение четырех месяцев ее собирали и монтировали на гранитный пьедестал перед зданием суда на территории форта Вуд. Статуя Свободы является символом США. Богиня Свободы держит факел в правой руке и подобие книги (таблички) в левой. Надпись на табличке гласит: «JULY IV MDCCLXXVI» («4 июля 1776») – дата подписания Декларации Независимости. Одна нога статуи опирается на разбитые оковы. Семь зубцов в ее короне символизируют семь морей или семь континентов. Высота от земли до кончика факела – 93 метра, высота самой статуи, от верха пьедестала до факела – 46 метров. Статуя была построена из тонких листов меди, отчеканенных в деревянных формах. Сформированные листы потом были установлены на стальной каркас. В 1886-1916 годах Статуя Свободы была доступна туристам, которые могли забраться на самую ее вершину. Из короны статуи открывался обширный вид на нью-йоркскую гавань. Сейчас открыта лишь лестница на пьедестал. Внутри цоколя находится Музей заселения Америки и истории самой статуи. За более чем вековую историю статуи ее несколько раз ремонтировали и усовершенствовали. Последние крупные работы проходили в 1986 году, к дню столетия Статуи Свободы. В 1984 году она была внесена в список объектов, находящихся под особой охраной ЮНЕСКО.

В 1914 году фирма «Kodak» объявила о начале работы над созданием технологий цветной фотографии.

В 1965 году в США был открыт крупнейший монумент в мире, 192-метровая стальная арка «Ворота на Запад». Общая стоимость проекта составила 30 миллионов долларов. Арка состоит из соединенных сваркой 43 сегментов треугольного сечения. Сооруженная из нержавеющей стали, она стала самым высоким монументом в США и видна с расстояния тридцати миль. Арка способна выдерживать землетрясения в 5-6 баллов и сильные ветры. Как утверждают проектировщики, эта монументальная стальная радуга, высотой в 192 метра, должна простоять ровно тысячу лет. Что с ней случится, по прошествии этого срока, остается лишь догадываться.

В 1995 году произошел пожар в бакинском метро - крупнейший по числу жертв инцидент в истории всех метрополитенов мира. Согласно официально данным, в результате пожара погибли 289 пассажиров, в том числе 28 детей. Число раненых составило 270 человек.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День домашнего печенья, День паровозного гудка и Всемирный день дзюдо.

Именины у Ефимия, Дениса, Ивана, Семена, Дмитрия и Афанасия.

29 октября

Во вторник - Всемирный день борьбы с инсультом. История даты берет свое начало в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией, а в 2006-м была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, которая и учредила этот День. Сегодня в организацию входят более 3,5 тысячи индивидуальных членов и более 60 организаций из 85 стран.

29 октября в международном календаре обозначен как Всемирный день псориаза. Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза (IFPA). Эта дата, в первую очередь, затрагивает тех людей, которые страдают от этого заболевания, а также врачей-дерматологов. Адресован он, однако, и всему мировому сообществу, так как статистические данные говорят о том, что около 3% населения планеты страдают от псориаза или псориатического артрита – заболевания, связанного с поражением не только кожных покровов, но и суставов человека.

В этот день в 1863 году на международной конференции в Женеве был основан Международный Красный Крест.

29 октября 1929 года, на пятый день «биржевой лихорадки» в США, в «черный вторник», на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций. Утром, как только открылись торги, брокеры в отчаение принялись распродавать акции десятками тысяч, стремясь вернуть хоть какие-то деньги. То же самое начали делать инвесторы и банкиры. К концу дня были проданы 16 410 030 акций (рекорд, перекрытый только в апреле 1968 года), и индекс Доу-Джонса упал на 12,5%. Все обратилось в прах. По стране прокатилась волна самоубийств. «Черный вторник» потряс экономику США и стал «спусковым крючком» Великой депрессии – самого продолжительного экономического кризиса в мировой экономике. Официально он закончился в 1940 году, но реально экономика США стала восстанавливаться после Второй мировой войны.

В 1945 году в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки - через 57 лет после получения патента.

В 1947 году сухой лед впервые использовался для того, чтобы вызвать дождь.

В 1969 году состоялась первая передача в США данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET. Этот день считается Днем рождения Интернета. ARPANET - аббревиатура названия организации, созданной, в том числе, при непосредственном участии Министерства обороны США, - Агентство передовых исследовательских проектов (ARPA). Среди разработчиков ARPANET прежде всего выделяют имена известных ученых Дж. Ликлайдера, Л. Клейнрока, А. Сазерленда, Б. Тейлора и др. К работе по проекту были подключены и учебные заведения. ARPANET рос технически и расширял горизонты сферы покрытия. Так, в 1973 году к сети были подключены Великобритания и Норвегия, а позже и многие другие страны. Это превратило сеть в международную. Но развитие технологий и появление конкурентов привело к тому, что APRANET перестала существовать в 1990 году.

В этот день в 1971 году стартовала физиотерапия: слабый электрический ток, благодаря усилиям ученых, стал применяться для восстановления сломанной кости.

В 1998 году в США полетел в космос самый старый астронавт планеты - Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дня). Джон Гленн родился в 1921 году в Кембридже, окончил Летную школу ВМС США и в 1943 году был направлен на Маршалловы острова, откуда совершил 59 боевых вылетов на истребителе «Ф-4». В 1957 году на сверхзвуковом самолете «Crusader» Гленн установил рекорд скорости, покрыв расстояние от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 3 часа 23 минуты. В апреле 1959 года вместе с шестью другими военными летчиками подполковник Джон Гленн был отобран из 110 претендентов для подготовки к космическому полету и в итоге стал кандидатом номер один. Его полет состоялся 20 февраля 1962 года. Джон Гленн стал первым американским астронавтом (и третьим человеком в мире после советских космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова), совершившим орбитальный космический полет. На «Меркурии-Атлас-6» он три раза облетел земной шар. Продолжительность полета составила 4 часа 55 мин. Но на первом же витке отказала система стабилизации пилотируемой капсулы на орбите, и Гленн взял управление в свои руки, совершив еще два витка. После удачного приводнения астронавт стал национальным героем США (был награжден медалью НАСА «За выдающиеся заслуги»). В 1964 году в звании полковника Гленн вышел в отставку и занялся политикой. Он выставил свою кандидатуру на выборах в сенат, однако проиграл. Сенатором Гленн стал в 1974 году, установив еще один рекорд: до него никто в Огайо не выигрывал сенатские выборы с таким большим преимуществом. 29 октября 1998 года Джон Гленн в возрасте 77 лет совершил на челноке «Дискавери» свою вторую космическую миссию. И это был еще один рекорд – он стал самым пожилым покорителем космоса. Обладатель медали конгресса США по космонавтике, золотой медали НАСА «За выдающиеся заслуги», президентской медали Свободы, многих американских и иностранных наград Джон Гленн скончался 8 декабря 2016 года в возрасте 95 лет.

Неофициальные праздники - День говоруна и День длинных пестрых шарфов.

Именины у Софьи, Леонтия, Алексея, Терентия, Евгения, Ивана и Георгия.

30 октября

В среду нет официальных международных праздников. Но есть значимые памятные даты. Так, в этот день в 1888 году патент на шариковую ручку получил Джон Лауд, а следующий - в 1916 году - Ван Вечтен Райзберг. Затем в конце 1930-х годов похожую на современную шариковую ручку запатентовал венгерский журналист Джозеф Ласло Биро. Вообще, он был не только журналистом, но и изобретателем. А шариковую ручку он сконструировал именно из-за того, что приходилось много писать обычным пером, которое требовало чернильницы и оставляло кляксы. Изобретение казалось многообещающим в денежном плане. Почти сразу патент на производство шариковых ручек выкупили ВВС Великобритании для своих пилотов. Им было крайне неудобно возиться с перьевыми ручками в воздухе. Перебравшись в Аргентину Биро перерегистрировал свой патент и с большой выгодой продал его за 1 млн долларов компании Eversharp. Аргентинская компания наладила первое в мире массовое производство шариковых ручек для всех. Торговля внутри страны шла прекрасно: дешевизна и практичность нового прибора пленили множество покупателей. Американский коммивояжер Милтон Рейнолдс, путешествуя по Аргентине, случайно купил несколько шариковых ручек на улице. Деловая хватка подсказала Рейнолдсу, какую огромную прибыль можно извлечь из этой простой вещицы, если продавать ее массово. Он навел справки и узнал, что изобретение венгерского журналиста запатентовано всего в двух странах, а крупнейший и богатейший рынок – США – не закрыт для него никакими патентами. Рейнолдс поспешил зарезервировать этот рынок за собой. В 1943 году он сам запатентовал шариковую ручку в США и наладил ее массовое производство. Как Рейнолдс и предполагал, успех шариковой ручки был огромным. Только за один день в магазине Джимбела в Нью-Йорке было продано 10 тысяч штук. Кстати, первые покупатели привлекались лозунгом о том, что новая ручка может писать под водой. Шариковая ручка сделала Рейнолдса миллионером. Автор изобретения Биро попытался отстоять свое право на патент в американском суде, но проиграл. А изобретение еще не исчерпало к тому времени весь свой потенциал «создателя миллионеров»: в 1958 году француз Марсель Бик доработал ее и получил сверхдешевую в производстве модель под названием BIC, которая положила начало созданию «BIC Corporation», сегодня контролирующей одну треть рынка продаж шариковых ручек в США.

В 1938 году в США, на радиостанции CBS, состоялась трансляция радиоверсии фантастического романа Герберта Уэллса «Война миров», стилизованная под прямой репортаж с места событий. Многие американцы поверили в реальность происходящего, что вызвало невиданную панику. Режиссером радиопостановки был Орсон Уэллс.

В 1954 году в северной части Бермудского треугольника исчез самолет R7V-1 с 42 людьми на борту.

В 1961 году СССР произвел взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба («Царь-бомба») была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Глава страны Никита Хрущев тогда пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, «чтобы не побить все стекла в Москве».

Неофициальный праздник - Международный день ортопедических медсестер.

Именины у Андрея, Антона, Дамиана, Сергея, Леонтия и Александра.

31 октября

В четверг – Хэллоуин, ночь перед Днем всех святых. По разным версиям, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры – язычества. В 7 веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днем всех святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днем всех душ - когда поминали всех умерших. По сей день традиции праздника сохранились в народной памяти. В последние годы праздник основательно завоевал США (где первоначально большинство жителей – британцы и выходцы из их колоний), а также Европу, он отмечается и в некоторых азиатских странах. Дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, выторговывая сладости. Также устраиваются тематические вечеринки, фейерверки, маскарады, а в окно выставляется полая тыква с вырезанными глазами и ртом со свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов. Кстати, тыква - изобретение американцев. А до этого в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.

Еще 31 октября - Международный день Черного моря. Отмечается в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран - Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина - подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Тогда же было решено учредить праздник. План был разработан после проведения всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее жизнеспособность существенно ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями, и существует опасность разрушения уникальных природных комплексов водной территории.

Ежегодно 31 октября, начиная с 2014 года, отмечается Всемирный день городов, который был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации.

31 октября - Международный день экономии. История следующая: 27 октября 1924 года представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на свой Первый международный конгресс сберегательных банков. В последний день конгресса - 31 октября - родилась идея, чтобы «в память о первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран каждый год отмечать этот день, как День сбережений (накоплений)». Итальянский профессор Равизза провозгласил этот день международным. В 1989 году Международный день экономии был официально закреплен директивой ООН.

В 1589 году 31 октября в немецком городке Бедбург был казнен маньяк и убийца-людоед Петер Штумпф, прозванный «оборотнем из Бедбурга».

В 1961 году тело Сталина было убрано из мавзолея Ленина.

В 1984 году премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими сикхскими телохранителями.

В 2011 году, согласно расчетам Фонда народонаселения ООН, на Земле родился семимиллиардный житель.

Неофициальные праздники - День «темной» материи, День сурдопереводчика и Всемирный день городов.

Именины у Иосифа, Давида, Николая, Андрея, Ивана, Сергея

1 ноября

В пятницу - Международный день вегана. Это - праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество отмечало свое 50-летие. Слово веган было придумано британским общественным деятелем Дональдом Уотсоном из первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» («вегетарианец», «вегетарианский»). Этот термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном 1 ноября 1944 года в Лондоне. Веганизм (веганство) - образ жизни, характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы - приверженцы веганизма - питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения.

В этот день в 1512 году впервые была показана публике роспись Сикстинской капеллы, оформленной Микеланджело.

В 1755 году произошло сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами. Погибли не менее 100 000 человек.

В 1896 году в журнале «National Geographic» впервые появилась картинка, показывающая обнаженную грудь женщины. Это было фото мужчины и женщины из зулусского племени (ЮАР). Редакция «National Geographic» подобной публикацией создала прецедент: с одной стороны – женщина, по законам своего племени, была вполне одетой. В то время как по западным меркам - голая. И если в начале XX века довольно популярны были открытки в стиле ню, то в СМИ все было по-прежнему довольно консервативно. Лишь в 60-х в США в разгар сексуальной революции в широкой печати начинают активно печатать обнаженные женские фотографии. В 1953 году году выходит журнал Playboy. Его основатель - Хью Хэфнера, работавший на тот момент в «Esquire», решил создать свой журнал для мужчин. Первый номер журнала был сделан прямо у него дома. Для того, чтобы издание могло существовать, ему нобходимо было придумать название. Первоначальным названием было - Stag Party («Холостяцкая вечеринка»). Хэфнер также попросил своего знакомого Арва Миллера нарисовать ему эмблему-символ журнала. Тот и нарисовал… Оленя в смокинге. Но издатели журнала Stag пригрозили судом и название журнала решено было изменить. Хефнер позаимствовал его у одной небольшой компании по продаже автомобилей. А художник Арт Паул нарисовал для него новый символ - кролика в смокинге. Чтобы привлечь аудиторию Хефнер решил печатать на развороте журнала фото обнаженных девушек. Вскоре многие журналы запестрели голыми телами…

В 1897 году студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус». Самому старшему из них было всего 17 лет, именно поэтому клуб и получил название «Ювентус», что в переводе с латинского – «молодость». Тогда ребята даже не предполагали, что их усилиями рождается легенда футбола, клуб, который через сто лет станет одним из лучших клубов мира. Официальные цвета команды, принятые еще в 1903 году, - черный и белый. «Ювентус» выступает в полосатых футболках черно-белого цвета и белых шортах (в некоторых сезонах – также черных). До этого команда играла в розовых футболках. По различным данным, футбольный клуб «Ювентус» (или как его еще называют – Старая Синьора) поддерживают около 170 миллионов поклонников из разных стран мира.

В 1939 году был показан миру первый кролик, родившийся после искусственного осеменения.

В 1941 году был открыт мост между США и Канадой над Ниагарским водопадом - «Радужный мост». Свое название он получил из-за радуги, постоянно висящей над водопадом, так как лучи солнца, пересекаясь с брызгами, преломляются и превращаются в радугу.

В 1993 году был основан Европейский Союз.

В 1998 году был основан Европейский суд по правам человека.

Неофициальные праздники - День кухонных припевок, День гадания на кофейной гуще и День осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто.

Именины у Ивана, Павла, Дмитрия, Николая, Сергея, Михаила и Петра.

2 ноября

В субботу - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали ход вооруженного конфликта в Мали, – Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Они были похищены и убиты боевиками 2 ноября 2013 года. Это преступление вызвало общественный резонанс, и в итоге ООН приняла документ, осуждающий насилие в отношении представителей прессы и препятствование выполнению их обязанностей. За последние 12 лет были убиты около 1010 журналистов, которые освещали последние новости и доносили информацию до общественности.

С 2000 года в первую собботу ноября в мире отмечается Всемирный день мужчин. Кстати, это – инициатива первого президента СССР Михаила Горбпчева. Ее поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.

В этот день в 1849 году в Севастополе было открыто здание Морской библиотеки, вентиляционная шахта которого - «Башня Ветров» - сохранилась до наших дней.

В 1948 году Маргарэт Чейз Смит стала первой избранной в Сенат США женщиной.

В 1959 году хоккейный вратарь Жак Плант из «Монреаль Канадиенс» после того как шайба, брошенная игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Энди Батгейтом, в очередной раз попала ему в лицо, покинул лед и после наложения семи швов возвратился на площадку в маске. Он ее сам изготовил из стеклопластика и резины.

В 1988 году «червь», запущенный студентом Робертом Моррисом, был обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил компьютерную сеть ARPANET, выводя узлы из строя. Студент попал под суд, был оштрафован и 26 июля 1989 условно осужден.

В 1993 году решение о посвящении женщин в духовный сан англиканской церкви было одобрено палатой лордов британского парламента.

Неофициальные праздники – День мутных глаз и День кормления птиц овсяным печеньем.

Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима и Ирины.

3 ноября

В воскресенье в Украине - День ракетных войск и артиллерии (согласно указу президента от 1997 года), День инженерных войск (согласно указу президента от 1999 года) и День работника социальной сферы (согласно указу президента от 1999 года). Поздравляем всех причастных к этим датам!

В этот день в 1888 году «Джек Потрошитель» совершил свое последнее преступление. «Джек Потрошитель» - псевдоним, присвоенный неустановленному серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства. Жертвами, приписываемыми «Джеку Потрошителю», были проститутки из трущоб, которым убийца перерезал горло перед тем, как вскрыть брюшную полость. Извлечение внутренних органов, по крайней мере, у трех из жертв вызвало предположение, что убийца обладает определенными анатомическими знаниями, свойственными профессиональному хирургу. Точное количество жертв «Джека Потрошителя» в настоящее время неизвестно, является предметом споров и колеблется от 5 до 15. Последняя жертва, Мэри Джейн Келли, была самой молодой и привлекательной из всех, а поэтому зарабатывала больше остальных и имела возможность снимать комнату, в которой ее убили. Тайна личности убийцы до сих пор не дает покоя исследователям.

В 1897 году состоялся первый подъем в воздух цельнометаллического дирижабля «Металбаллон» конструкции Давида Шварца в Берлине. Он закончился разрушением летательного аппарата из-за отказа двигателя.

В 1954 году в Японии на экран впервые вышел фильм «Годзилла».

В 1958 году на левом берегу Сены в Париже был открыт комплекс зданий ЮНЕСКО. Его возвели на площади Фонтенуа, где находится также Военная школа, по проекту международной команды архитекторов – американца Марселя Брейера, итальянца Пьера Нерви и француза Бернара Зерфюсса.

Ансамбль составляют три здания: секретариат, дом пленарных заседаний и корпус постоянных представительств. Рядом с постоянными представительствами разбит японский сад. В целом комплекс заслужил во всем мире признание как образец органичного синтеза зодчества и изобразительного искусства середины 20 столетия.

В 1992 году демократ Уильям (Билл) Джефферсон Клинтон, губернатор штата Арканзас, одержал победу на президентских выборах в США.

Неофициальные праздники - День хранения тайны и Праздник культа.

Именины у Аркадия, Анатолия, Демьяна, Константина, Сергея, Василия, Федора, Владимира, Николая, Ивана, Александра, Алексея и Якова.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная