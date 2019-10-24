Пострадавших при взрыве под Одессой курсантов вскоре выпишут из госпиталя

Будущие десантники нашли неизвестный предмет в виде тубуса и решили вынести его на безопасный участок полигона. Когда тубус положили на землю, произошла его детонация.

Троих курсантов Военной академии, пострадавших в результате взрыва неизвестного предмета на учебном полигоне в пригороде Одессы, в ближайшее время выпишут из госпиталя.

Как сообщили УНИАН на факультете десантно-штурмовых войск вуза, пострадавшие 21 октября – второкурсники данного факультета.

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«В результате детонации неизвестного предмета они получили легкие ранения, в ближайшие дни их выпишут из госпиталя», - сообщили на факультете.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник вечером, когда курсанты находились на учебном полигоне академии. В частности, на границе полигона и расположенного неподалеку населенного пункта один из курсантов, старший учебной группы, заметил неметаллический предмет в виде тубуса.

Было принято решение, как утверждают в вузе, вынести предмет на безопасный участок полигона и доложить о нем офицерам. Когда тубус положили на землю, произошла его детонация. В результате, трое курсантов получили повреждения мягких тканей.

Первую домедицинскую помощь им оказали товарищи, затем на место происшествия прибыл военный врач полигона. В течение часа состоялась эвакуация пострадавших в медицинское учреждение.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в пригороде Одессы трое курсантов Военной академии (Одесса) получили телесные повреждения в результате взрыва боеприпаса. Инцидент произошел на полигоне в Чабанке.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Украины.