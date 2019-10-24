"Хочу увидеть, когда дракон сдохнет": Сенцов назвал своего единственного врага

Сенцов говорит, что хочет видеть падение российского президента.

Бывший украинский политзаключенный, а теперь общественный деятель Олег Сенцов назвал президента России Владимира Путина своим единственным врагом на земле.

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«У меня есть один враг на земле — это Путин. Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он — лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12−13 тыс. наших соотечественников», — пояснил он свою позицию в интервью НВ.

Сенцов добавил, что хочет видеть падение российского президента.

«Ненависть — чувство, которое мешает, воевать нужно с холодной головой, но я хочу увидеть, когда он падет. Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все», — резюмировал он.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках обмена пленными с РФ 7 сентября. Он провел в российском плену пять лет.