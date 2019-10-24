Обвал дома в Дрогобыче: потерпевшие до сих пор не получили жилья – СМИ

2 октября городской голова Дрогобыча Тарас Кучма пообещал, что до 15 октября 7 семьям, которые потеряли родных, приобретут жилье, но не за государственные средства.

Пострадавшие семьи, которые остались без дома в результате обвала части дома в Дрогобыче, не получили обещанного мэрией жилья, а материальную помощь тратят на аренду временных квартир.

Об этом говорится в материале Радио Свобода.

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2 октября городской голова Дрогобыча Тарас Кучма пообещал, что до 15 октября 7 семьям, которые потеряли родных, приобретут жилье, но не за государственные средства.

Кучма не прокомментировал журналистам, почему власть этого до сих пор не сделала.

Ежемесячно на аренду людям выделяют по 5 тысяч гривен, если оплата большая, то семьи доплачивают из собственного кармана, говорится в материале.

Издание отмечает, что некоторые из семей живут в общежитии, кто-то – в родных. Жители уцелевших квартир смогли забрать свои вещи, другим пришлось покупать даже одежду.

«Документ об обследовании дома дает основания привлечь государственный резервный фонд для приобретения по стоимости жилья. Это 16 000 гривень за квадратный метр на покупку жилья. Мы подали документы в Министерство финансов и региональной политики. Теперь ждем решения правительства о выделении средств на приобретение или компенсацию жилья», – пояснил начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Дрогобычского горсовета Николай Летнянчин.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших.

Сначала в ГСЧС заявили, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

Пострадавшим в результате обвала выделили из областного бюджета Львовщины свыше 1 млн грн.