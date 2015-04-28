На восточной границе Днепропетровщины строятся 49 фортификационных сооружений

С учетом продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины, на восточной границе Днепропетровской области, возводятся 49 фортификационных сооружений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на своей первой пресс-конференции глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

«Регион строит самое большое количество фортификационных сооружений для того, чтобы защитить свои восточные границы и не допустить повторения ситуации, сложившейся у наших соседей. Сегодня мы возводим 49 фортификационных сооружений, из которых 23 – это первая линия обороны, остальные – вторая линия. На эти цели выделено 120 млн грн, мы пока получили 39 млн грн», - отметил губернатор.

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Он заверил, что будет требовать проведения прозрачной переговорной процедуры по обеспечению строительства этих сооружений.

"На сегодняшний день Днепропетровская область полностью защищена. У нас в области находится штаб оперативного командования "Юг". Государство и областные власти готовы защитить своих жителей. Мы не допустим, чтобы что-то испортило праздники. Однако, я всех очень прошу не провоцировать друг друга и быть ответственными", - отметил Резниченко.

Председатель ОГА также особо подчеркнул, что все вооруженные формирования, которые действуют на территории области, должны войти в состав государственных силовых структур, а остальные - разоружены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

«На сегодняшний день здесь (в здании Днепропетровской ОГА - УНИАН) уже нет людей в военной форме, в камуфляже, непонятно кому принадлежащих. Сегодня наша задача – это разоружение незаконных формирований. Нам нужны исключительно законные вооруженные формирования, которые являются подразделениями Национальной гвардии, МВД, Службы безопасности Украины и так далее. Все другие формирования и люди с оружием должны быть признаны незаконными вооруженными формированиями и, в соответствии с законом, должны быть разоружены с наступлением дальнейших правовых последствий», - отметил Резниченко.