Сивохо рассказал, чем займется в СНБО

По словам шоумена, он будет заниматься «работой с людьми и смыслами».

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что на этой должности будет отвечать исключительно за гуманитарную политику.

Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте такжеСНБО намерен изменить Стратегию киберзащиты Украины

«Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах», - заявил он.

При этом Сивохо предлагает не спешить с выводами, «хайпом» и «хейтом». «Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия во имя Донбасса, Крыма и Украины. Мир нам!», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 октября стало известно, что креативный продюсер ООО «Квартал 95» Сивохо стал советником секретаря СНБО. Сивохо - актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Баллотировался в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (округ № 49 в Донецкой области), однако выборы проиграл.