Уволился преподаватель, который рассказывал о польских масонах-основателях Украины

По словам ректора вуза, преподаватель после скандала сам написал заявление на увольнение.

Преподаватель Одесского международного гуманитарного университета Антон Кравчик написал заявление об увольнении после того, как в сети появилось видео с лекции, где он говорит, что Украину создали польские масоны.

Читайте такжеВ киевском вузе разгорелся скандал из-за русского языка - соцсети (фото)Об этом сообщает Громадське.

«Нам очень обидно, что мы из средств массовой информации об этом узнали и посмотрели этот ролик. Профессорско-преподавательский состав посмотрел на эту ситуацию, мы провели служебное расследование по этому вопросу. Он нам показал учебник и сказал, что он цитировал автора. Мы смотрели этот учебник. Понимаете, история такая вещь... каждый историк трактует ее, как хочет, но учитывая тот резонанс, преподаватель очень возмутился, ему тоже это не понравилось – он написал заявление на увольнение, и он уже уволен», – рассказал ректор вуза Константин Громовенко.

Как ранее сообщал УНИАН, один из студентов выложил в сеть видео, где преподаватель истории на лекции рассказывает, что Украину «создали польские масоны, как политический проект против Российской Империи».