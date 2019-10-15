"Украину придумали польские масоны": историк одесского вуза рассказывал студентам о "малороссии" (видео)

Студенты требуют заменить лектора.

Студенты одесского высшего учебного заведения сняли на видео, как преподаватель истории рассказывает им, что Украина - проект польских масонов.

Фрагмент лекции возмущенные студенты засняли и обнародовали, говорится в сюжете ТСН.

Они уверены, что преподаватель пропагандирует сепаратизм и требуют, чтобы «историка» заменили, так как то, что им преподают, ничего общего с историей Украины не имеет.

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«Польские масоны придумали проект Украина. В то время как местные жители назывались малороссы. Ма-ло-рос-си-я... Чтобы отомстить за гибель лучших сынов польского народа, масоны придумали Украину как политический проект, чтобы отомстить России», - утверждает преподаватель на лекции.

Студенты утверждают, что преподаватель ориентируется на украинофобскую литературу, в которой гимн Украины называют бандеровским, язык – селянским, а саму Украину – миражом и фикцией. Кроме этого, лектор заставляет студентов писать рефераты по книжке «Украина, которой не было».

«С моей точки зрения, из-за этого инцидента стоит поднять вопрос относительно территориальной целостности и суверенитета Украины... Это уголовное преступление», - отметил генеральный директор директората высшего образования МОН Украины Олег Шаров.

Как сообщал УНИАН, в июне 2019 года в Одессе в парке культуры и отдыха им. Горького мужчина избил женщину, которая сделала ему замечание за антиукраинские высказывания.