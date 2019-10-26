Зомби, Веном и тыква: топ-10 оригинальных идей макияжа на Хэллоуин (видео)

Хэллоуин – это не только парад оригинальных костюмов, но и креативных мейкапов, которые вызывают мурашки по коже.

Совсем скоро в мире будут отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин. Это гуляния ведьм, вампиров, привидений и всякой нечистой силы.

Раньше оно было популярным лишь в США, однако сейчас его все чаще празднуют в Европе и Украине.

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Главная традиция празднования Хэллоуина в Украине - стилизованные вечеринки. Их организовывают не только в ресторанах, барах и пабах, но и в офисах. Заведения и рабочие места в этот день как можно креативнее украшают разнообразной символикой праздника.

Для хэллоуинских вечеринок люди придумывают жуткие костюмы и наносят страшный макияж. В макияже часто используются: капли крови, обнаженные зубы, толстые стрелки возле глаз, трещины на коже.Такие образы насыщают атмосферу Хеллоуина резкими эмоциональными переживаниями.

Для хэллоуинских вечеринок люди придумывают жуткие костюмы и наносят страшный макияж.

Макияж на Хэллоуин 2019: лучшие идеи

Если мальчики не сильно парятся по этому поводу, девушки зачастую серьезнее подходят к выбору карнавального вида на Хэллоуин. Чтобы вы сильно не переживали, мы собрали для вас несколько идей красивого и оригинального грима. У вас еще есть время потренироваться перед Днем всех святых.

Макияж на Хэллоуин: «Тыква»

Символ этого праздника - тыква, в которой вырезают различные страшные мордочки. Почему бы не перевоплотиться в такой символ! Сплошной оранжевый тон, черные глаза и губы и ваш образ готов.

Макияж на Хэллоуин: «Ведьма»

Кроме ковпака, метлы и черного платья вы можете дополнить свой образ ярким макияжем с причудливыми узорами на лице. Стразы и блестки тоже могут пригодиться. Тон кожи должен быть светлее, чем обычно, буквально почти белым. Вы же большую часть времени проводите в подвалах за варкой волшебного зелья.

Макияж на Хэллоуин «Кукла-марионетка»

Согласитесь, в старых и сломанных куклах есть что-то страшное. Большие глаза, фарфоровая кожа в трещинках и губки бантиком немножко пугают. Можно дополнить образ разрисовкой рук и ног, сделав из себя куклу-марионетку.

Макияж на Хэллоуин: «Веном»

Часто идеи образа на Хэллоуин можно подсмотреть в кино. Например, образ марвеловского героя Венома отлично подходит для празднования Дня всех святых. Именно поэтому визажисты и блогеры моментально подхватили идею, и теперь злобный Веном стал топовым героем праздника.

Макияж на Хэллоуин: «Зомби»

Ну и конечно же вечная классика, которая во все времена не теряет своей актуальности – макияж зомби. Создать пугающий образ вам поможет серовато-белый оттенок кожи, а также тематические контактные линзы, чтобы максимально передать настроение вашей задумки. Неотъемлемыми атрибутами макияжа зомби есть: ужасные следы крови, трупные пятна на теле и ссадины, порезы и рваные раны.

Макияж на Хэллоуин: «Джокер»

Кто сказал, что Джокер - это мужской образ? Девушкам он тоже подходит. Основное - это кислотно зеленые волосы (можно использовать парик) яркие глаза и огромный красный рот. Вот и все - ваш образ готов.

Макияж на Хэллоуин: «Пила»

Основные черты образа – это бледное лицо, выступающие щеки со своеобразным румянцем в виде спиральной линии, красные глаза и черные взъерошенные волосы. Если вы явитесь на вечеринку в этом образе, да еще и на трехколесном велосипеде, вы безусловно станете победителем.

Макияж на Хэллоуин: «Вампир»

Без вампиров и оборотней не обходится ни один Хэллоуин. Если хотите стать на вечер устрашающим вампиром, вооружитесь красной краской, имитирующей кровь, карнавальными линзами и вставными клыками.

Макияж на Хэллоуин: «Клоун Пеннивайз»

Достаточно разок взглянуть на образ, и пробирает до мурашек. Вроде бы и несложный макияж - белое лицо, подведенные глаза и нарисованный рот, но страшно до чертиков! Вбирайтеся так и не прогадаете.

Однако, если вы не совсем уверены, что у вас получится самостоятельно сделать качественный макияж на Хэллоуин, то всегда можно обойтись небольшими акцентами в виде крови, нарисованных укусов от зубов или же дополнить усиленный макияж «смоки айс». Счастливого Хеллоуина!