Стало известно, о чем будут спрашивать украинцев во время переписи

Вопросы в переписных листах помогут государству лучше понять потребности граждан, спрогнозировать миграцию и демографию и другое.

В декабре 2020 года во время запланированного правительством переписи населения гражданам будут ставить около 10 вопросов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные Госстатистики и Минюста.

Украинцев будут спрашивать про трудовую миграцию. Специалисты объясняют, что на основе этого хотят определить возможный масштаб миграции. Вопрос используют для разработки программы поддержки регионов и транспортных решений.

Читайте такжеЖителей Закарпатья массово свозили в Венгрию на выборы - СМИ

Кроме того, гражданам будут задавать вопрос о месте и режиме работы – чтобы посчитать трудоспособных, определить их возраст, пол и условия проживания для упрощения списке тех, кто нуждается в социальной помощи.

Также спросят про национальность, язык, образование и семью, в том числе и о том, находитесь ли вы в гражданском или официальном браке.

Ученые настояли, чтобы в переписных листах был вопрос для всех женщин в возрасте с 15 лет о родившихся детях – для демографических прогнозов.

Один из вопросов будет касаться дома и года его строительства, чтобы помочь провести ревизию жилого фонда. У граждан будут спрашивать о наличие в доме кухни, интернета, водоснабжения и канализации и других коммунальных благ.

Напомним, электронная перепись населения Украины может быть проведена уже до конца 2019 года. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил в начале октября премьер-министр Алексей Гончарук, представляя Программу деятельности правительства на ближайшие пять лет.

По словам Гончарука, объединение реестров необходимо для того, чтобы увидеть «сколько на самом деле население проживает в стране, какое оно, что это за люди, какую помощь они получают».