На Житомирщине обнаружили останки неизвестных солдат

У погибших воинов отсутствовали медальоны, поэтому они навсегда останутся неизвестными.

Вчера, 11 октября, в Пулинському районе Житомирщины были найдены останки 2-х солдат советской армии.

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Как сообщается на Facebook-странице историко-патриотического объединения "Поиск", 11 октября поисковики проводили полевые работы в Пулинском районе.

За день были найдены останки 2 солдат.

"При первом воине был найден противогаз. При втором - каска СШ-39 и ложка", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что у военных отсутствовали медальоны, поэтому они навсегда останутся неизвестными.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября на Житомирщине в Бердичевском районе поисковики обнаружили ранее неизвестную братскую могилу солдат, погибших в 1941 году. Тогда были подняты останки 12 солдат.

17 августа в Новоград-Волынском районе Житомирской области поисковики обнаружили останки трех солдат, погибших в 1941 году.

Еще ранее, в июле этого года на территории села Шумск Житомирской области поисковики обнаружили останки 29 человек, замученных чекистами в период становления советской власти.