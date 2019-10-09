цей матеріал доступний українською

В Одессе пассажиры трамвая раскачали авто "героини парковки" и разблокировали рельсы (видео)

19:09, 09 октября 2019
Общество
360 0
Водитель появился только через два часа / скриншот видео ТСН

Читайте такжеВ Одессе ревнивец набросился с топором на мужа бывшей подруги

Как говорится в сюжете ТСН, одесские коммунальщики выложили в сеть видео с камер наблюдения, как возле Привоза водитель паркуется вплотную к трамвайным рельсам и уходит. Впоследствии туда подъезжает трамвай и оказывается заблокированным.

Сначала водитель и пассажиры ждали владелицу машины. Терпение лопнуло, поэтому все вместе решили подвинуть машину. Наконец проезд был разблокирован, и трамвай продолжил движение.

Водитель появилась лишь через два часа, спокойно села в авто и поехала дальше, даже не подозревая, что вскоре прославится на всю Одессу. А теперь уже и на всю Украину, после того, как коммунальщики смонтировали из видео целый клип, добавили туда фрагменты известных фильмов и сейчас ролик бьет рекорды просмотров.

Полиция отреагировала на видео и выяснила, кому принадлежит авто – нарушительницу ждет штраф.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Одессапогода в Одессе