В Чернигове гаишник вымогал взятки за возврат автомобилей со штрафплощадок

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, уличить сотрудника ГАИ в Чернигове помогли граждане, которые обратились с соответствующим заявлением в областное управление СБУ. «Они пожаловались, что работник Госавтоинспекции сначала наложил на автомобиль местного жителя арест по надуманному предлогу, а за улаживание дела потребовал 10 тыс. грн», - сообщили в пресс-центре.

Читайте такжеВ Одессе сотрудник ГАИ задержал вооруженного киллера

Для получения денег инспектор ГАИ привлек посредника. Оперативники задержали обоих после получения обусловленной суммы неправомерной выгоды, говорится в сообщении.

Кроме того, в Полтавской области задержали следователя одного из райотделов милиции, который изъял автомобиль гражданина якобы для проведения следственных действий и потребовал за его возвращение 3 тыс. грн. «Впоследствии взяточник согласился удовлетвориться втрое меньшей суммой, после получения которой и был задержан «на горячем» в своем служебном кабинете», - говорится в сообщении.

Задержанным объявлено о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Продолжаются следственные действия.