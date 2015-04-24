Аваков уверяет, что правоохранители будут отслеживать в Интернете призывы к дестабилизации ситуации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Министр сказал: "Осуществляется постоянный мониторинг социальных сетей с целью выявления призывов радикально настроенных организаций и граждан к участию в них".

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Как подчеркнул Аваков, в случае поступления такой информации "с организаторами проводятся встречи с целью недопущения противоправных действий".

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины прекратила функционирование ряда интернет-сайтов, которые использовались для проведения акций информационной агрессии со стороны РФ, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.