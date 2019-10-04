День учителя: министр образования запустила флешмоб "благодарности" (видео)

Поблагодарить своих воспитателей, учителей, мастеров, преподавателей, а также рассказать об этом в соцсетях под тегом #ДякуюВчителю призвала министр образования и науки Анна Новосад.

Министр образования и науки Анна Новосад поздравила педагогов с профессиональным праздником и призвала всех поблагодарить своих воспитателей, учителей, мастеров и преподавателей, а также рассказать о них в соцсетях в рамках флешмоба #ДякуюВчителю.

Об этом она говорит на видео, опубликованном на сайте МОН.

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“Простое, искреннее и настоящее спасибо. Это первое, что приходит мне на ум, когда я вспоминаю своих учителей и преподавателей”, – говорит министр.

"Мне кажется, что сейчас мы находим чрезвычайно мало возможностей и времени поблагодарить тех, кто сделал очень большой вклад в нашу жизнь, в развитие наших личностей. И продолжает это делать для наших детей.

А поэтому накануне Дня работников образования хочу призвать каждого из вас сказать простое "спасибо" учителям, воспитателям, преподавателям и всем остальным, кто учил вас на протяжении жизни", – рассказала Анна Новосад на видео.

Итак, Новосад предлагает:

написать SMS, рукописное письмо, е-мейл или позвонить с благодарностью воспитателю, учителю, мастеру, преподавателю – педагогу, который повлиял на вас или становление ваших детей;

сделать фото или видео, как благодарите своего учителя, и создать заметку или сториз с хештегом #ДякуюВчителю с призывом присоединиться к акции.

День работников образования отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 6 октября.