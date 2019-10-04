$400 в час: молодая одесситка вербовала студенток для VIP-клиентов (видео)

Полицейские уже установили 15 женщин в возрасте от 18 до 25 лет, завербованных правонарушительницей.

В Одессе задержана местная жительница по подозрению в сутенерстве.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, установлено, что 28-летняя одесситка подыскивала женщин «легкого поведения», рекламировала их среди ограниченного круга VIP-клиентов и обеспечивала встречи в арендованной квартире или гостиничных номерах.

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«Чтобы избежать ответственности, желающих воспользоваться услугами так называемых элитных секс-работниц сутенер подыскивала исключительно по рекомендации. Услуги она оценивала в 400 долл. за час, 50% из которых забирала себе», - рассказали в главке.

Полицейские уже установили 15 женщин в возрасте от 18 до 25 лет, завербованных правонарушительницей. В их числе – студентки.

Вчера во время обыска по месту жительства задержанной правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые использовались ею для связи с клиентами и девушками, блокноты с записями, деньги и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

В настоящее время в рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство, или вовлечение в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, к нему причастны.

Как сообщал УНИАН, в Одессе арестованы двое граждан Китая за отправку украинок в Пекин для сексуальной эксплуатации.