Выходные в октябре 2019: когда и сколько отдыхаем (календарь)
13:19, 01 октября 2019Общество
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14 октября Украина отмечает три праздника сразу – Покров Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.
В октябре у украинцев будут дополнительные выходные / фото УНИАН
В октябре 2019 года украинцев ждут длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Украины, который приходится на 14-ое число.
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Календарь на октябрь 2019
- общее количество рабочих дней - 22;
- выходные и праздничные дни - 9.
Выходные в октябре
- стандартные выходные в субботу и воскресенье - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
- выходной в честь Дня защитника Украины - 14 октября.
Таким образом, у украинцев будут длинные выходные - с 12 по 14 октября.
Украинцы будут отдыхать три дня подряд в честь Дня защитника / telegraf.com.ua
Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.
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