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Выходные в октябре 2019: когда и сколько отдыхаем (календарь)

13:19, 01 октября 2019
Общество
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В октябре у украинцев будут дополнительные выходные / фото УНИАН

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Календарь на октябрь 2019

- общее количество рабочих дней - 22;

- выходные и праздничные дни - 9.

Выходные в октябре

- стандартные выходные в субботу и воскресенье - 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

- выходной в честь Дня защитника Украины - 14 октября.

Таким образом, у украинцев будут длинные выходные - с 12 по 14 октября.

Украинцы будут отдыхать три дня подряд в честь Дня защитника / telegraf.com.ua

Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.

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