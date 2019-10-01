В Черкасской области весь город могут лишить воды из-за долгов, мэр будет писать в СБУ

Средства на погашение долга перед Облэнерго есть, однако горсовет блокирует решение об их выделении.

Смилу на Черкащине хотят отключить от водоснабжения из-за долгов местного водоканала перед Облэнерго.

Об этом информирует Сміла.ua.

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Сейчас водоканал предупредил горожан об ограничениях в подаче воды.

По словам директора водоканала Леонида Грищенко, средства на погашение долга перед Облэнерго есть, однако горсовет блокирует решение об их выделении.

В КП «ВодГео» отмечают, что мэрия Смилы дважды проваливала голосование по этому поводу.

Кроме того, 30 сентября на 15.00 была запланирована внеочередная сессия горсовета, однако она не состоялась из-за отсутствия кворума. Мэр сообщил, что считает действия депутатов, которые не могут собраться на сессию, предательством, поэтому будет писать докладную в СБУ и Офис президента.

Внеочередную сессию запланировали на 1 октября 16.00.

Как ранее сообщал УНИАН, на Днепропетровщине из-за загрязнения реки целый город остался без питьевой воды.